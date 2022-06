Love & Gelato come finisce: finale spiegato del film Netflix

- Advertisement -

Come finisce Love & Gelato? Il nuovo film Netflix è una commedia romantica tratta dall’omonimo romanzo di Jenna Evans Welch.

Love & Gelato è in streaming su Netflix dal 22 giugno. Una divertente commedia romantica girata in Italia, tra Roma e Firenze. Una storia di crescita personale e amore, che adatta in pellicola il romanzo omonimo di Jenna Evans Welch. Ecco il finale di quest’ultimo, per chi vuole confrontare i due oppure muore dalla curiosità di scoprire cosa accadrà a Lina.

Love & Gelato come finisce

Della trama e del cast di Love & Gelato abbiamo parlato in un articolo dedicato. Qui ci concentriamo sul finale di questa tenera storia. Lina scopre dal diario che Hadley aveva iniziato a provare qualcosa di molto forte per Howard. Era però già incinta di Rossi. È così tornata negli Stati Uniti, spezzando il cuore di Howard.

Lina scopre inoltre che Ren ha rotto con Mimi, proprio perché sperava di poter frequentare lei. La giovane è spaventata all’idea d’aver rovinato tutto. Ha un confronto con lui a una festa e il ragazzo le dice d’essere stato ferito dalle sue parole, quando lei gli ha confessato di non aver mai e poi mai pensato a lui in maniera diversa da un amico.

Quella stessa notte Lina sveglia Ren lanciando monete alla sua finestra. Ren si scusa e le dice d’amarla. La ragazza decide così di restare a Firenze. Howard legge il diario di sua madre e Lina scopre che lui già sapeva di non essere suo padre. Le dice di considerarsi una sorta di figura paterna e vorrebbe essere presente nella sua crescita e far parte della sua vita. Hadley voleva che lui leggesse quelle parole nel diario, così da sapere come anche lei lo amasse. Ha sempre considerato il più grande errore della sua vita andare via dall’Italia e lasciarlo. Per la prima volta da quando sua madre è morta, Lina riesce a guardare al proprio futuro.