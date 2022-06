Quanto costa la pizza da Briatore

- Advertisement -

Negli ultimi tempi Flavio Briatore si è reso protagonista di una discussione sul costo della pizza: scopriamo quanto costa la sua.

Ha fatto molto discutere l’intervento di Flavio Briatore in difesa dei prezzi della sua pizza. Il noto imprenditore ha attaccato chi vende la pizza a 4-5 euro, chiedendosi quali ingredienti usa per farla pagare così poco. Un’uscita che ha ovviamente suscitato repliche accese, tra cui quella di uno dei grandi nomi della pizza: Gino Sorbillo. Al Corriere della Sera il maestro pizzaiolo ha risposto per le rime a Briatore, ribadendo la popolarità della pizza e la necessità di venderla a un prezzo accessibile. Tante altre le risposte arrivato all’imprenditore, che difende invece l’alto prezzo della sua pizza considerata, almeno da lui, di maggio qualità. Ma quanto costa una pizza da Briatore? Scopriamolo.

Quanto costa una pizza da Briatore

Al Crazy Pizza, locale del noto imprenditore, i prezzi delle pizze sono chiaramente mediamente più alti. Una margherita costa 15 euro, ma altre tipologie di pizze arrivano anche a prezzi vertiginosi. La Pata Negra ad esempio, una delle particolarità della cucina di Briatore, costa ben 65 euro. In media altre pizze sono intorno ai 20-30 euro. Prezzi alti, giustificati da Briatore dall’uso dei materiali di primissima scelta e dalla scelta di ingredienti molto particolari e costosi, come può essere appunto il Pata Negra.

Non sono stati tanto i prezzi alti delle pizze ad aizzare il dibattito, anche perché molti professionisti del settore hanno ribadito che ognuno vende il proprio prodotto al prezzo che vuole, ma più che altro l’attacco a chi vende la pizza a prezzi popolari. Parole che sicuramente hanno causato molte frizioni, ma che per Briatore hanno avuto l’effetto, molto sperato, di aumentare il dibattito intorno a sé e di aumentare la pubblicità della sua pizza, una new entry in un settore molto affollato.