Riccardo Nicoletti chi è fidanzato Francesca Ferragni e padre del figlio

Riccardo Nicoletti: scopriamo chi è il fidanzato di Francesca Ferragni, padre del figlio della sorella della super influencer Chiara.

Francesca Ferragni è una delle due sorelle di Chiara, la super influencer che vedremo anche sul palco del Teatro Ariston per l’edizione del 2023 del Festival di Sanremo. Tra le tre sorelle Ferragni, Francesc è quella, per così dire, meno social, ma abbiamo imparato a conoscerla meglio sia tramite le stories della sorella che grazie alla serie The Ferragnez, in cui compare spesso al fianco di Chiara. Andiamo a scoprire meglio però alcuni dettagli della vita privata di Francesca Ferragni, in particolare chi è il fidanzato Riccardo Nicoletti.

Riccardo Nicoletti: chi è il fidanzato di Francesca Ferragni

Riccardo Nicoletti nasce a Cremona il 17 settembre 1981. È un grande appassionato di musica e suona infatti per ben due band: gli Under Static Movemente e i Bosco Dunn. Oltre all’attività come chitarrista, Riccardo si occupa anche della società LPS Electronics, in cui ricopre la carica di responsabile organizzativo. Francesca e Riccardo si sono conosciuti nel 2009, a Cremona, e dopo poco tempo sono andati a vivere insieme facendo la spola tra Cremona e Milano.

I due condividono molti momenti della loro vita quotidiana sui social, si mostrano sempre molto appassionati e innamorati e da pochissimo la loro famiglia si è allargata, con la nascita il 21 giugno 2022 di Edoardo, il primo figlio della coppia. Una gioita enorme per i due, che presto diventeranno anche marito e moglie. Qualche mese fa Riccardo ha infatti chiesto la mano alla fidanzata Francesca e i i due presto dunque si sposeranno.

L’arrivo di Edoardo e le nozze all’orizzonte sono sicuramente cambiamenti importanti nella vita dei due, il coronamento di una lunga storia d’amore la cui fiamma resta viva come il primo giorno, come si vede molto bene dai molti scatti sui social della coppia.