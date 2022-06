Andrea Lo Cicero chi è il barone di Gambero Rosso

- Advertisement -

Andrea Lo Cicero, scopriamo chi è il celebre barone di Gambero Rosso e cosa si sa del suo ristorante, molto richiesto dai fan.

Andrea Lo Cicero è uno dei volti più celebri del mondo della cucina italiana. Alle spalle ha una carriera da rugbista, ha giocato dal 1995 al 2013 e ha anche vestite per più di 100 volte la maglia della Nazionale, partecipando a quattro edizioni della Coppa del mondo. Lo Cicero si è guadagnato il soprannome di barone a causa delle sue origini nobiliari: scopriamo tutto su di lui.

Chi è Andrea Lo Cicero

Andrea Lo Cicero nasce a Catania il 7 maggio 1976. Intraprende la carriera da rugbista seguendo le orme di suo zio e si costruisce una lunga e fruttuosa carriera nel mondo dello sport. Dopo il ritiro, Andrea Lo Cicero è diventato un volto molto noto della televisione, soprattutto per le sue passioni per il giardinaggio e per la cucina. Arriva nel mondo dello spettacolo nel 2014, partecipando al programma di Sky Giardini da incubo. Poi prende parte alla seconda edizione di Celebrity Masterchef e si piazza sesto.

Negli ultimi anni Andrea Lo Cicero è diventato un volto noto del mondo della televisione, diventando un simbolo di Gambero Rosso. Qui l’ex rugbista conduce ben due programmi, dedicati alle sue due grandi passioni che lo hanno portato in televisione: L’erba del Barone e L’isola del Barone.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Andrea Lo Cicero è fidanzato con la modella Roberta Di Fiore e i due insieme gestiscono la loro azienda agricola. Data la sua passione per la cucina, in molti si sono chiesti perché Andrea Lo Cicero non abbia deciso di aprire un suo ristorante. A tal proposito, l’ex rugbista ha spiegato che non ha intenzione di aprire un ristorante, perché andrebbe contro i suoi principi di vita molto dinamici.