Borotalco come finisce il film di Carlo Verdone

Come finisce Borotalco? Ecco il finale di uno dei film cult della lunga carriera di Carlo Verdone, al fianco di Eleonora Giorgi e Christian De Sica.

Di seguito trovate il riassunto completo di Borotalco. Si tratta del terzo film di Carlo Verdone, che lo ha scritto e diretto, oltre a esserne il protagonista. Uscito al cinema nel 1982, vede al suo fianco Eleonora Giorgi e Christian De Sica.

Borotalco come finisce

Nadia e Sergio sono due giovani venditori di enciclopedie porta a porta. Lui vive in un convitto con l’amico Marcello. Mite e impacciato, conduce una vita che pare senza sbocchi, pressato dalla fidanzata Rossella a sposarsi e dal suocero Augusto. Lei è invece bella e spigliata. Ha un fidanzato, Cristiano, e condivide il suo appartamento con l’amica Valeria, grande fan di Lucio Dalla.

Lei ottiene un gran successo sul fronte lavoartivo e Sergio la contatta per chiederle di poterla affiacnare, così da imparare qualche trucco del mestiere. Lei gli propone un appuntamento presso la casa di un tale Manuel Fantoni, sedicente architetto. Nadia è in ritardo e lui si intrattiene con il cliente, che gli racconta della sua vita movimentata e senza fissa dimora. Dopo tante storie incredibili, l’uomo gli spiega come siano solo invenzioni che adora raccontare alla gente. Ormai è un’abitudine e un modo per combattere la noia. Ecco arrivare i Carabinieri, che l’arrestano per truffa e lo chiamano col suo vero nome, Cesare Cuticchia. L’uomo lascia le chiavi a Sergio e gli chiede di mettere a posto prima di andare via.

Il giovane decide così di calarsi nei suoi panni e vivere come Fantoni. Affascinato da Nadia, decide di conquistarla con un gran numero di bugie, come il fatto che sia un grande amico di Lucio Dalla. La conquista facilmente ma si ritrova in un gioco più grande di lui. Una doppia vita pericolosa.

Rossella e suo padre, insospettiti dalle lunghe assenze, fanno irruzione in casa di Fantoni, insieme con Marcello, costretto a dire la verità. Scoprono il giovane a cena con Nadia e così il suocero inizia a menarlo. La ragazza fugge via in lacrime e subisce un incidente stradale. Sergio si presenta in ospedale e le chiede scusa, sperando in una seconda chance. Lei però lo colpisce col gesso. I due protagonisti tornano così alle loro vite, sposando i rispettivi partner, come da piano iniziale.

Qualche tempo dopo vediamo Sergio padre. Convocato a casa di una cliente, scopre che si tratta di Nadia. Lei voleva rivederlo e, dopo esserci confessati un po’, scoprono che nessuno dei due vive una vita felice. Quando lui sta per andare via, lei lo ferma per le scale e gli chiede le ultime su alcuni VIP suoi amici. Lui torna così nei panni di Fantoni, fino a quando i due non si baciano appassionatamente.