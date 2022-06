Fedez ufficializza Rkomi Paola Di Benedetto insieme: uscita a 4 FOTO

- Advertisement -

Dopo tanti rumours, alla fine è arrivata la conferma ufficiale della relazione tra Rkomi e Paola Di Benedetto grazie a una foto pubblicata da Fedez su Instagram.

Se ne è parlato tanto e ora è arrivata la conferma ufficiale: Rkomi e Paola di Benedetto sono una coppia. I due hanno pubblicato la prima foto insieme, o meglio l’hanno fatto fare a Fedez, che tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae con la moglie Chiara Ferragni e con Rkomi e Paola Di Benedetto, scrivendo: “Indovinate la coppia dell’anno”. Conferma ufficiale quindi, finalmente.

Rkomi e Paola Di Benedetto: la “coppia dell’anno”

Come sempre molto attento ai trend del momento, Fedez ha praticamente ufficializzato quella che ha definito la “coppia dell’anno”, ovvero quella formata da Paola Di Benedetto e Rkomi. I due, insieme e Fedez e Chiara Ferragni, sono andati a cena insieme e dopo hanno pubblicato gli scatti. Ora in molti si chiedono se, una volta usciti allo scoperto, anche Rkomi e Paola diventeranno una coppia famosissima e molto attiva sui social, un po’ come gli amici Ferragnez. Fino ad adesso i due si erano tenuti lontani dai riflettori, parlando poco di loro e della loro relazione. Ora però sono usciti allo scoperto e tutto sta per cambiare.

I due erano stati pizzicati qualche tempo fa a Milano mentre si scambiavano dei baci. La donna aveva di fatto conservato la relazione, dicendo che a meno che su quelle foto non ci siano due avatar le conclusioni erano abbastanza scontate. Ora però è arrivata la conferma ufficiale, che ovviamente nel 2022 arriva tramite social, e possiamo sicuramente dire con certezza che Rkomi e Paola Di Benedetto sono ufficialmente una coppia. Ora vedremo se i due si mostreranno più attivi sui social o se, dopo questa foto, continueranno a tenersi lontani dai riflettori e dal gossip.