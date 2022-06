Giorgio Mastrota chi è il re delle televendite e cosa ha fatto

- Advertisement -

Giorgio Mastrota: scopriamo chi è il re delle televendite e cosa ha fatto durante la sua carriera in televisione.

Le televendite in Italia hanno il volto di Giorgio Mastrota, una vera e propria icona in questo campo. Grazie alla sua presenza scenica e al suo carisma è diventato un personaggio televisivo molto famoso, arrivando anche a recitare al cinema nel film Cient’anne di Ninì Grassia e in serie come Camera Cafè e Romolo + Giuly. È grazie però alle televendite che ha fatto successo, partecipando poi a tantissimi programmi televisivi: ripercorriamo dunque la sua carriera.

Chi è Giorgio Mastrota

Giorgio Mastrota nasce a Milano da genitori calabresi. Si laurea in Scienze politiche e comincia con l’inizio degli anni ’90 a lavorare in televisione. La sua è una gavetta lunga e faticosa, che si articola attraverso diverse emittenti e reti televisive, fino ad arriva a Mediaset, dove ha condotto diversi programmi soprattutto su Rete 4. Nel 1992 Giorgio Mastrota ha sposato la modella spagnola Natalia Estrada, ma i due si sono separati nel 1998. Dopo questo matrimonio, Mastrota non si è mai più sposato.

Insieme a Natalia Estrada Mastrota ha avuto una figlia, di nome Natalia Junior. Dopo la fine del matrimonio con la showgirl iberica, il re delle televendite ha avuto altri tre figli. Federico con la modella Carolina Barbosa, e Matilde e Lorenzo con. Floribeth Gutierrez, attuale compagna del conduttore televisivo.

Il suo successo, come detto, è arrivato soprattutto con le televendite. Da decenni ormai Mastrota è il volto principale di questo particolare tipo di intrattenimento e servizio televisivo, collaborando con tantissimi brand leader nel campo come Eminflex e Mondialcasa. Nel campo Mastrota non ha praticamente mai avuto rivali e col tempo ha finito per rappresentare per intero questa tipologia di programma televisivo: un’impresa riuscita veramente a pochi nella storia del piccolo schermo.