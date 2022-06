Khaby Lame chi è il più seguito su Tik Tok

- Advertisement -

Khaby Lame è diventato l’utente più seguito su TikTok: scopriamo chi è il famosissimo content creator della piattaforma digitale.

Traguardo incredibile raggiunto da Khaby Lame, che è diventato l’utente più seguito di TikTok. Il famoso content creator italiano ha raggiunto la cifra di 142.5 milioni di followers sulla piattaforma digitale, superando Charli D’Amelio che era prima di lui l’utente più seguito con 142,2 milioni di seguaci. Un grande traguardo dunque: andiamo a ripercorrere in breve la sua ascesa come leader della famosa piattaforma digitale.

Chi è Khaby Lame

Prima era il tiktoker italiano più seguito, ora è diventato il più seguito in assoluto. Khaby Lame è nato il 9 marzo 2000 in Senegal e vive a Chivasso e da circa due anni è diventato un grandissimo protagonista del mondo del web. La svolta per Khaby è arrivata con la pandemia, quando ha perso il lavoro con l’arrivo del covid e allora ha cominciato a dedicarsi alla realizzazione di video comici, soprattutto riguardanti la quarantena. Il suo successo è stato crescente e il tiktoker ha iniziato a creare video sugli argomenti più disparati, specializzandosi in reaction video, ovvero video in cui reagisce a contenuti di altri.

Khaby Lame su è fatto strada grazie alla sua comicità e piano piano è diventato una stella di TikTok. Nell’agosto 2021 il tiktoker ha raggiunto il traguardo dei 100 milioni di followers, è stato il primo in Europa a riuscirci, il secondo in generale solo dopo Charli D’Amelio. Il seguito di Khaby Lame ha continuato a crescere a dismisura e lui è rimasto a lungo il secondo tiktoker più seguito al mondo, almeno fino a oggi. Dopo una lunga rincorsa, Khaby ha superato finalmente la rivale Charli ed è diventato il tiktoker più seguito del mondo. Un grande traguardo ovviamente per Khaby che ha fatto della sua simpatia il suo cavallo di battaglia.