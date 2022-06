La dura verità come finisce il film con Gerard Butler e Katherine Heigl

- Advertisement -

Come finisce La dura verità? È un film del 2009, una commedia romantica con protagonisti Katherine Heigl e Gerard Butler.

Di seguito trovate il riassunto completo del finale di La dura verità, film del 2009 diretto da Robert Luketic. Una commedia romantica con Katherine Heigl e Gerarld Butler, che interpretano rispettivamente Abby Richter e Mike Chadway.

La dura verità come finisce

Mike e Abby si ritrovano a cena per festeggiare e lui le confessa d’aver rifiutato il nuovo ingaggio perché non vuole lasciare sola la sorella a Sacramento, che sta crescendo un figlio senza padre. Si sente l’unica figura paterna del giovane, anche se crede di non essere all’altezza. Confessa anche di non essere stato deluso da una donna, bensì da una serie di relazioni superficiali.

Abby inizia a guardarlo con uno sguardo diverso e si lascia trasportare in un ballo molto intenso. La situazione rischia di sfuggirle di mano e così chiede d’essere riaccompagnata in camera. La scintilla è però innegabile e in ascensore i due si baciano appassionatamente. L’imbarazzo ha però la meglio e così si salutano in breve. Abby è in camera ed è sconvolta, certa di provare qualcosa. Quando sente bussare pensa sia lui e si avvicina speranzosa. Si tratta invece di Colin, lì per farle una dolce sorpresa.

In breve lui, con la scusa dello champagne versato addosso, inizia a spogliarsi. Ecco arrivare Mike, anche lui certo dei propri sentimenti. La situazione è caotica e lei confessa all’uomo di voler scacciare Colin. Mike però si rifiuta e va via. Abby rompe la propria relazione quella sera e rientra a lavoro, dove scopre che Mike si è licenziato. Passato a un’emittente rivale, il che fa infuriare la donna. Nel corso di una diretta televisiva arriva ad attaccare l’altro, dandogli del codardo. Ne nasce una lite furiosa, fino a rendersi conto d’essere in volo su una mongolfiera. Il panorama da sogno li calma e finalmente confessano d’amarsi, lasciandosi travolgere dalla passione.