Una Vita Quando finisce

Una Vita: scopriamo quando finisce la soap opera spagnola che sta andando in onda da anni su Canale 5.

Si sta avvicinando alla propria fine Una Vita, soap opera spagnola che da anni ormai sta andando in onda su Canale 5. La serie va in onda dal 2015 ed è quindi arrivata alla settima stagione. In Spagna il destino della soap si è ormai concretizzato, la serie è stata cancellata dopo l’evidente calo di ascolti. Ora, Una Vita si avvicina alla sua conclusione anche in Italia: scopriamo quando finisce.

Quando finisce Una Vita

La soap opera in Spagna ha chiuso i battenti nel 2021, con la fine della settima stagione che si componeva di 80 puntate. In Italia ovviamente la programmazione è ancora in corso, la serie sta andando in onda nel pomeriggio di Canale 5, dalle ore 14:10 alle ore 14:45. Al momento siamo alla puntata numero 1420 e siamo quindi in procinto di giungere alla fine della serie. In Spagna le puntate sono quasi 1500, quindi tra qualche mese assisteremo alla grande conclusione della soap opera.

Non c’è una data precisa, perché la programmazione potrebbe essere soggetta a variazioni e cambiamenti, ciò che è certo però è che entro la fine del 2022 Una Vita terminerà la propria corsa anche in Italia, come ha fatto in Spagna lo scorso anno. Brutte notizie per il molti fan della soap, che in Italia continua ad avere ascolti molto alti e ad appassionare gli spettatori. Tuttavia, in Spagna come detto la serie ha rallentato moltissimo, arrivando ad accumulare ascolti molto bassi nella sua ultima stagione. Destino segnato dunque per la soap, che dunque arriverà a conclusione anche in Italia. Per il momento comunque si possono seguire le ultime puntate nel pomeriggio di Canale 5, in attesa che le trame della soap arrivino a compimento e che la storia si concluda per sempre col suo finale.