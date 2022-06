- Advertisement -

Scopriamo cos’è l’acufene, la malattia che ha costretto Caparezza a dire addio alla musica. Le cause e le possibilità di guarigione

È arrivata una notizia che ha letteralmente sconvolto il mondo della musica: Caparezza si ritira dalle scene musicali. Il cantante pugliese ha deciso di dire addio alla sua carriera di artista a causa dell’acufene che da anni lo tormenta e che gli ha reso sempre più difficile esibirsi. L’artista ha infatti rivelato a Il Resto del Carlino che negli ultimi anni è stato sempre più difficile portare a termine i suoi lavori e ora ha quindi deciso di dire purtroppo basta ai concerti. Capa porterà a termine dunque il tour 2022 in programma e poi si ritirerà. Andiamo però a scoprire nel dettaglio cos’è l’acufene la malattia che ha costretto Caparezza al ritiro.

Caparezza cos’è acufene e ipoacusia

L’acufene che ha Caparezza è una malattia che colpisce le orecchie e si configura come la percezione sonora di un rumore continuo che può essere accomunato a un ronzio, un sibilo o un fischio, anche in assenza di rumori esterni. È chiaro che per un cantante questo tipo di problema può essere particolarmente debilitante per l’artista pugliese ha infatti sofferto molto con questa malattia. Purtroppo dall’acufene non si può completamente guarire, se in forma lieve si può gestire tramite la somministrazione di cortisone o farmaci, ma se i sintomi persistono per più di tre mesi è praticamente inguaribile. Si possono alleviare i sintomi della malattia che ha causato l’addio alla musica di Caparezza ascoltando suoni a bassissimo volume come ad esempio le onde del mare. Le cause dell’acufene sono dovute spesso a traumi acustici come un suono troppo forte o lo scoppio di un petardo troppo vicino all’orecchio.

Caparezza ha raccontato di aver cercato a lungo delle cure per la malattia, ma tutto si è rivelato inutile. L’artista ha solo potuto convivere con questo problema all’orecchio, ma non l’ha mai battuto e ora ha dovuto capitolare davanti a essa. Inoltre, il cantante pugliese oltre che con l’acufene ha dovuto combattere anche con l’ipoacusia, che è un altro problema dell’orecchio che porta a non percepire bene i suoi o le parole. Questo problema di solito si affronta con delle cure farmacologiche o addirittura con un intervento chirurgico, ma chiaramente nel caso di Caparezza, essendo in concomitanza con l’acufene, è anch’esso molto difficile da curare.