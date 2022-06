Chi è Jo Squillo canzoni e vita privata

- Advertisement -

Jo Squillo: scopriamo chi è la cantante, dalla sua carriera alle canzoni più famose fino ai dettagli della sua vita privata.

Giovanna Maria Coletti, in arte Jo Squillo, è una cantante e conduttrice televisiva molto famosa. Ha ottenuto un grandissimo successo nel mondo della musica grazie alla canzone Siamo donne ed è diventata molto famosa in televisione con la partecipazione a moltissimi programmi. Inoltre, Jo Squillo è anche una grande attivista, icona del femminismo: scopriamo tutto su di lei.

Jo Squillo: la carriera

Giovanna nasce a Milano il 22 giugno 1962 ed è diventata famosa soprattutto a partire dagli anni ’80. Sin da giovane, Jo Squillo si avvicina alla musica, affascinata soprattutto dalla scena punk, ma la sua grande affermazione arriva con la musica più pop e col successo straordinario che è stato Siamo donne, l’iconico duetto con Sabrina Salerno. Una canzone che è diventata anche un simbolo della lotta femminista, di cui Jo Squillo è stata sempre una grande sostenitrice, prestando il proprio volto a moltissime campagne in difesa dei diritti delle donne.

Oltre alla musica, Jo Squillo ha portato avanti tantissime attività nel mondo dello spettacolo. Negli anni ’90 debutta in televisione e nel 1993 arriva l’affermazione con la conduzione de Il grande gioco dell’oca. Per tutti gli anni ’90 Jo è una presenza fissa in televisione e di recente è stata protagonista in diversi reality show: nel 2019 ha partecipato all’Isola dei famosi e nel 2021 al Grande Fratello Vip.

Jo Squillo: la vita privata

Il grande amore di Jo Squillo è Gianni Muiaccia, ex frontman di una band punk. In questo ambiente probabilmente i due si sono conosciuti negli anni ’80, poi Jo è diventata l’icona televisiva che conosciamo e Gianni si è affermato come produttore discografico e direttore artistico di successo. I due stanno insieme da molti anni, ma non hanno mai avuto figli.