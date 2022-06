Man vs Bee come finisce la serie con Rowan Atkinson

- Advertisement -

Man vs Bee vede l’esordio di Rowan Atkinson su Netflix dal 24 giugno. Nove episodi per questa folle prima stagione, ma come finisce?

Volete scoprire il finale di Man vs Bee? Allora continuate a leggere. Rowan Atkinson stavolta non veste i panni di Mr. Bean, bensì quelli di Trevor, che si ritrova in guerra con un’ape che rischia di distruggergli la vita.

Man vs Bee come finisce

Sono stati giorni difficili per Trevor, che ha distrutto mezza villa dando la caccia a un’ape. A ciò si sono aggiunti i problemi sorti dalle condizioni del cane malato che doveva accudire e, come se non bastasse, i guai provocati dai tre criminali che si sono introdotti nella proprietà.

Nella nona e ultima puntata la situazione si aggrava ulteriormente. I proprietari tornano giusto in tempo per vedere Trevor orchestrare il suo piano più letale, grazie al quale spera di uccidere l’ape che lo ha tormentato.

Ripulito un vecchio alveare di legno, lo ha reso invitante per l’insetto con dei barattoli di miele aperti. Ha poi caricato una bomba nascosta. L’ape si è subito diretta verso questo banchetto. Trevor collega subito i fili e l’alveare esplode. Osserva tutto da lontano con un binocolo, assicurandosi che la morte sia avvenuta. Ecco arrivare i proprietari, che sentono l’esplosione, che provoca la rottura delle finestre e la caduta di un armadio sulla Jaguar. Questa viene messa in moto dalla caduta ed esce dal garage, colpendo un altro pezzo d’arte dall’enorme valore, incendiandolo.

L’alveare, volato in cielo, ricade su Cupcake, schiacciando il povero cane. Alla fine l’unica superstite è ovviamente l’ape, che ne esce indenne. Trevor perde del tutto il controllo e va verso il capanno, dove si arma di un lanciafiamme. Insegue l’ape e dà fuoco a tutto ciò che incontra. Ovviamente l’uomo finisce in tribunale prima e in carcere poi. La condanna è a tre anni. Cupcake sopravvive, fortunatamente, e in carcere vediamo un Trevor che si fa crescere i capelli. Christian viene invece informato del fatto che riceverà 9 milioni di sterline dall’assicurazione.

Man vs Bee salto temporale

Facciamo un salto in avanti di tre mesi, con Trevor che si siede in mensa in carcere. Sente parlare uno dei ladri che si sono introdotti in casa di Christian. Racconta agli altri della rapina. Il proprietario gli aveva chiesto di svaligiare la casa per una truffa assicurativa, spiegando come le opere d’arte fossero in realtà false. Trevor informa la polizia del fatto e viene rilasciato in anticipo, mentre Christian viene arrestato e incarcerato lo stesso giorno.

Nell’ultima scena vediamo Trevor portare Maddy in campeggio, finalmente. Seduto fuori la roulotte, è pronto a mangiare un panino. Di colpo però quella fastidiosa ape torna e si posa sul suo pranzo. Inizialmente l’uomo è gentile e strappa un pezzo di panino per l’insetto. Ben presto però perde le staffe e insegue l’ape intorno al caravan, distruggendo tutto ciò che incontra.