Man vs Bee trama e cast della serie Netflix

Di cosa parla Man vs Bee? Scopriamo trama e cast della nuova comedy Netflix con Rowan Atkinson. Non è Mr. Bean ma le risate sono assicurate.

Rowan Atkinson fa il suo esordio su Netflix con una serie TV, Man vs Bee, che riporta in auge il divertimento dato da un uomo alle prese con le piccole catastrofi della vita comune. Nove episodi da 10 minuti l’uno, per tentare di mescolare passato e presente della TV.

Man vs Bee trailer

Man vs Bee trama e cast

Che si tratti di Mr. Bean o di Trevor, questo il nome del suo nuovo personaggio, le risate con un attore del calibro di Rowan Atkinson sono sempre assicurate. Man vs Bee non delude, da questo punto di vista, regalando mini episodi (mini per le nostre abitudini) esilaranti.

Il protagonista ottiene un lavoro come housesitter. Il primo incarico cui deve far fronte è quello di prendersi cura di una lussuosa villa ricolma di opere d’arte dal valore inestimabile, auto da collezione e molto altro. Al suo interno vi è anche un cane di nome Cupcake, così come un’indesiderata ape che sarà causa di una serie di sventure.

Trevor tenterà in ogni modo di liberarsene ma, nel farlo, perderà del tutto il controllo della situazione. Tutti i piani escogitati non faranno altro che esasperare il povero housesitter, generando disastri assurdi nella villa di cui dovrebbe prendersi cura.

Il cast di Man vs Bee è alquanto risicato, come si può immaginare. Occhi puntati soprattutto sulla sfida uomo-ape. Il protagonista è Trevor e, come detto, è interpretato da Rowan Atkinson. Sua moglie, Jess, ha il volto dell’attrice Claudie Blakley. Sua figlia, l’adolescente Maddy, è India Fowler. Nel cast spazio anche a Julian Thind-Tutt e Jing Lusi, ovvero Christian e Nina Kolstad-Bergenbattens, proprietari della villa. Il poliziotto di quartiere è Tom Basden e Coleman il giardiniere è Greg McHug.