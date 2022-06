Nancy Brilli quante volte si è sposata e chi è il compagno attuale

- Advertisement -

Andiamo a ripercorrere la vita privata di Nancy Brilli: quante volte si è sposata l’attrice e chi è il suo compagno attuale.

Nancy Brilli è una delle grandi protagoniste del cinema italiano, con alle spalle una lunga carriera soprattutto nel mondo delle commedie. Andiamo però a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata: quante volte si è sposata e chi è il suo attuale compagno.

Nancy Brilli: le storie d’amore

Nata a Roma nell’aprile 1964, Nancy Brilli si è sposata per ben due volte nella sua vita e ha avuto diversi amori. Il primo matrimonio risale al 1987 ed è stato con Massimo Ghini, altro attore molto noto nel mondo delle commedie. I due si sono conosciuti sul set della miniserie televisiva Due fratelli, si sono innamorati e poi sono stati sposati per tre anni, divorziando nel 1990. Dopo la rottura, i due sono rimasti molto amici e hanno condiviso molte altre esperienze sul set, apparendo in diversi film insieme.

Dopo la fine del matrimonio, Nancy Brilli ha avuto una relazione dal 1991 al 1994 con il grande cantante Ivano Fossati e nel 1997 si è sposata per la seconda volta con Luca Manfredi, regista attivo soprattutto in televisione. Nancy e Luca sono stati sposati fino al 2002 e nel 2000 hanno avuto un figlio di nome Francesco. Dopo la fine di questo secondo matrimonio, Nancy Brilli ha avuto una relazione molto lunga col chirurgo plastico Roy De Vita. I due sono stati insieme per ben 15 anni, è stata la storia più lunga per l’attrice, che dopo la rottura ha raccontato di aver sofferto moltissimo. La separazione non è stata molto pacifica, Nancy Brilli ne ha parlato a Verissimo rivelando di non aver amato il modo in cui era diventata stando con lui, ma oggi pare che i due ex abbiano ritrovato un equilibrio nei loro rapporti.

Oggi, c’è un nuovo amore nella vita di Nancy Brilli. Il nuovo compagno di Nancy Brilli è infatti l’imprenditore Nunzio Pupi D’Angieri, molto attivo nel mondo del petrolio.