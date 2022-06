New Amsterdam 4 come finisce la quarta puntata

- Advertisement -

Come finisce la quarta puntata di New Amsterdam? Nuovo appuntamento in prima TV in chiaro su Canale 5, venerdì 24 giugno.

Scopriamo il finale dei nuovi tre episodi in onda in prima TV in chiaro su Canale 5 di New Amsterdam 4. Si tratta della quarta puntata proposta da Mediaset, che comprende gli episodi dieci, undici e dodici. Ecco come finiscono.

New Amsterdam 4 come finisce episodio 10

Max ed Helen stanno finalmente per partire per Londra, ma un’emergenza li trattiene al new Amsterdam: tre diversi pazienti sono stati infettati da un batterio mortale, che si trasmette per contatto diretto. I due decidono così di restare ad aiutare.

Nessuna soluzione sembra essere efficace, mentre anche Walsh viene infettato dal batterio. Alla fine, Helen ha l’intuizione che l’origine del contagio potrebbe essere la macchina del ghiaccio. Max propone di usare un farmaco degli anni Cinquanta che danneggia i reni, mentre i medici mettono sotto dialisi i pazienti. Walsh si offre come cavia, e la cura ha effetto.

Nel finale, Malvo rivela a Floyd di essere incinta. Max, invece, non riesce a confidare ad Helen che non se la sente di lasciare il New Amsterdam, così i due si avviano assieme verso l’aeroporto.

New Amsterdam 4 come finisce episodio 11

Max ed Helen si sono ormai trasferiti a Londra e vivono felici, mentre al New Amsterdam la nuova direttrice, la dottoressa Fuentes, non riesce a instaurare un buon rapporto con il resto dello staff medico dell’ospedale. I pazienti psichiatrici del dottor Iggy devono essere licenziati, e la dottoressa Lauren deve vedersela con un paziente colpito da un film, che sostiene però di essere maledetto.

Mia sembra comprendere le ragioni di Gregg, il paziente “maledetto”, ma durante una radiografia si scopre che l’uomo ha un tumore, che altrimenti non sarebbe stato scoperto. L’uomo non vuole operarsi, temendo che la maledizione possa mettersi di traverso sull’esito dell’operazione, ma Mia riesce a convincerlo.

Iggy trova un’occupazione remurativa da far fare ai suoi pazienti, facendoli assumere come inservienti nell’ospedale. Intanto, i medici del New Amsterdam decidono di allearsi contro la dottoressa Fuentes, i cui cambiamenti non vanno a genio a nessuno.

Claude e Floyd decidono alla fine di distruggere i test del dna fatti per capire chi sia il padre del figlio di Lyn, senza bisogno di consultarli e mettendo così da parte le loro divergenze.

A Londra, Helen si rende conto che le sue riforme nel nuovo ospedale non funzionano affatto come aveva sperato, e che dovrà quindi rivedere il suo approccio. Il che coinvolge anche Max, il cui ruolo come receptionist in questi primi giorni è stato tutt’altro che soddisfacente, e che quindi dovrà essere licenziato.

New Amsterdam 4 come finisce episodio 12

Max si rende conto che trovare un nuovo lavoro a Londra è più difficile del previsto. Al New Amsterdam, invece, Lauren e Iggy si trovano ad aver a che fare con due pazienti affeti da gravi problemi da stress: un tifoso sfegatato dei Knicks, che però non stanno andando benissimo, e una poliziotta traumatizzata.

Il dotto Wilder deve ricorrere a delle cure non convenzionali e all’aiuto di Mia per curare una paziente particolarmente difficile e ostile. La nuova strategia ha successo, ma non si può dire nulla alla dottoressa Fuentes, e adesso anche Mia entra nel gruppo di medici che intendono opporsi alla nuova direttrice.

Max, alla fine, confessa ad Helen che la sua ricerca di lavoro non sta andando affatto bene, ma riesce a darle un suggerimento utile per l’assunzione che deve fare all’ospedale: Helen, ispirata da Max, decide quindi di non limitarsi ad assumere un solo candidato, ma tutti e tre. Nel finale, un taxista che Max aveva curato da un problema al ginocchio lo presente ad altri colleghi, tutti con lo stesso problema e bisognosi del suo aiuto.