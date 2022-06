Un giorno di pioggia a New York come finisce il film di Woody Allen

- Advertisement -

Come finisce Un giorno di pioggia a New York? Una commedia romantica di Woody Allen con Timothée Chalamet, Elle Fanning e Selena Gomez.

Di seguito trovate il riassunto completo di Un giorno di pioggia a New York, film del 2019 di Woody Allen. Una commedia romantica dal ricco cast, che vede due giovani ritrovarsi a vivere un fine settimana davvero incredibile sotto la pioggia della metropoli più famosa al mondo.

Un giorno di pioggia a New York come finisce

Gatsby Welles è l’eccentrico figlio di una ricca coppia di New York. Studia alc ollege e ha una grande passione per il gioco d’azzardo. QUando Ashleigh, la sua fidanzata, deve viaggiare proprio nella Grande Mela per intervistare il regista Roland Pollard, lui la segue e pianidifca un programma romantico, tentando di evitare al tempo stesso i suoi genitori, che terranno un gala ma con i quali ha un difficile rapporto.

Il regista rimane impressionato da Ashleigh, che è una vera esperta di cinema. La invita alla visione del suo film in lavorazione, il che rovina i piani di Gatsby. Questi incontra un suo compagno di college, mentre cammina da solo in città. Sta girando un corto e gli chiede di sostituire occasionalmente l’attore assente per una scena di bacio. I suoi piani vengono ancora rinviati quando la fidanzata resta coinvolta con Pollard, che si scopre essere in crisi creativa, e lo sceneggiatore Ted Davidoff.

Gatsby va con Chan all’appartamento dei genitori di lei. Sono entrambi pazzi di New York ma, dopo aver incontrato gli zii di lui, Gatsby è costretto a prendere parte al gala dei genitori. Ted, intanto, è alla ricerca del regista con Ashleigh e scopre l’infedeltà di sua moglie. La giovane viene spedita poi da sola agli Studios, dove incontra Francisco Vega, giovane attore affascinante, che la invita a trascorrere il pomeriggio insieme.

Gatsby gioca a poker e vince. Tornato in camera, vede Ashleigh in TV, definita come la nuova fiamma di Vega. Deluso, va al bar e incontra l’escort Terry, che decide di assumere per recitare la parte della sua fidanzata al gala. Vega porta la ragazza da sé e stanno per fare l’amore, quando la fidanzata di lui li interrompe. Ashleigh scappa, inossando solo biancheria e un impermeabile

Al party dei Welles la madre di Gatsby sospetta subito qualcosa. Decide di svelare al figlio il segreto della sua famiglia. Anche lei era una escort e ha conosciuto il padre durante un incontro casuale. Con i proventi del suo lavoro precedente sono state gettate poi le basi della fortuna della loro famiglia. Alla fine Gatsby e Ashleigh si ritrovano in stanza. Il giorno dopo lei gli raccotna le disavventure e la coppia decide di fare una passeggiata in carrozza per Central Park. Sta per piovere e lei non sembra particolarmente interessata dal paesaggio. Chi non ama New York non può stare con lui e così il giovane decide di lasciarla e la fa tornare da sola al college. Si reca così all’orologio dello Zoo di Central Park alle sei del pomeriggio. Sa che è il luogo preferito di Chan, a quell’ora e nei giorni di pioggia. Lei appare dal nulla e i due si baciano.