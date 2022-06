Escobar come finisce il film con Benicio del Toro

- Advertisement -

Come finisce Escobar? È un film del 2014 con protagonista Benicio del Toro, ispirato alla storia vera del famoso narcotrafficante.

Di seguito trovare il riassunto completo del finale di Escobar, film di Andrea Di Stefano con protagonista Benicio del Toro. L’attore si è calato nei panni di Pablo Escobar, uno dei narcotrafficanti più famosi della storia.

Escobar come finisce

Al momento della partenza della spedizione, Pablo Escobar spiega a Nick che dovrà sostare dinanzi a uan chiera a Ituango. Lì dovrà attendere un contadino, la sua guida per nascondere la parte di tesoro assegnata. Finito il lavoro, l’uomo dovrà morire per mantenere il segreto.

Al posto del contadino, però, si presenta suo figlio quindicenne. Il padre si è rotto una gamba. Nick non vuole uccidere un ragazzino. Procede con il piano e dove aver nascosto il tesoro si prepara a far fuoco. Non trova il coraggio e inventa un piano di fuga per salvare la sua vita e quella della sua famiglia. Nei pressi della casa del giovane, però, trova i sicari di Escobar. Il ragazzo corre ad avvisare la sua famiglia dell’improvvisa partenza. Nick telefona a Maria e scopre che tutti gli altri seguaci sono stati uccisi. L’unica eccezione è Drago, che è a Ituango per ucciderlo.

La famiglia del quindicenne è stata fatta fuori da Drago, che ammazza il giovane e inizia a cercare Nick. La polizia del posto lo aiuta. L’uomo però resta nascosto nella sua auto, per poi rubare una macchina degli agenti e fuggire. Si allontana abbastanza e sosta in una stazione di servizio, dove scopre che suo fratello è stato fatto fuori dagli uomini di Escobar, insieme alla moglie e al figlioletto.

Drago lo raggiunge con i suoi uomini. Ha inizio una sparatoria che vede avere la meglio Nick. Questi scappa con l’auto del killer di Escobar e trova riparo in una chiera, dove attende Maria. Lui è però gravamente ferito e a nulla servono i tentativi di soccorso della donna. Muore proprio in quella chiesa. Rivede la sua vita, prima dell’incontro con Escobar, quando col fratello era giunto in Colombia per aprire una scuola di surf.