Maria Lina Carreri chi era la moglie di Shel Shapiro: la tragedia

Scopriamo chi era Maria Lina Carreri, la moglie del cantante e produttore discografico Shel Shapiro, che è morta in circostanze tragiche.

Shel Shapiro è un cantante e produttore discografico italo-britannico. Nato a Londra, Shel ha fatto successo col suo gruppo, i Rokes, negli anni ’60, continuando poi la carriera da solista dopo lo scioglimento del gruppo e affermandosi come un importante autore e produttore discografico. La sua vita è stata segnata però da una terribile tragedia: la morte di sua moglie. Scopriamo chi era Maria Lina Carreri.

Chi era Maria Lina Carreri

Maria Lina Carreri era una fotomodella che si era fatta notare conquistando, nel 1962, il titolo di Miss Cinema. La donna ha sposato Shel Shapiro nel 1969 e dal loro amore è nata nel 1978 Malindi Michelle, la loro unica figlia. La vita della donna è terminata in maniera tragica: il 3 novembre del 1992 Maria Lina Carreri si è tolta la vita inalando il gas di scarico della sua auto. È stata una tragedia che ha ovviamente sconvolto la vita del cantante, che ha più riprese nel corso della sua vita ha parlato della morte di sua moglie.

In un’intervista a Repubblica, il cantante ha raccontato di come quella tragedia l’ha profondamente sconvolto, non riuscendo a spiegarsi perché la donna abbia deciso di compiere un gesto del genere. La donna era affetta da una grave depressione, che col passare del tempo è sempre peggiorata, fino ad arrivare alla tragedia finale.

Dopo la morte di Maria Lina Carreri, Shel Shapiro è riuscito a ritrovare l’amore, risposandosi con Cristina Rivetti. I due hanno anche avuto due figli, due gemelli di nome Pietro e Ginevra, ma il loro matrimonio è terminato quindi nel 1998. Questa rottura ha costituito un trauma per il cantante, che ha fatto fatica a riprendersi ma grazie al suo lavoro è riuscito a ritrovare la serenità.