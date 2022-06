- Advertisement -

Transformers – La vendetta del caduto è un film del 2009 diretto da Michael Bay, secondo capitolo della saga dei Transformers. Ecco come finisce il film.

È rimasto in circolazione un altro frammento dell’AllSpark, sorvegliato in una base navale americana: i Decepticon inviano Ravage sulla Terra per recuperarlo, e Optimus Prime chiede aiuto a Sam. Ma il ragazzo vorrebbe vivere una vita normale, anche se dopo aver toccato la scheggia dell’AllSpark ha strane visioni, che lo porteranno a divenire un obiettivo di Megatron, convinto che nella mente dell’umano sia nascosta una mappa per una nuova fonte di Energon.

Azione, effetti speciali e divertimento si rincorrono senza sosta nel secondo capitolo della saga dei Transformers, sempre diretto da Michael Bay, con un cast che vanta ancora Shia LaBeouf e Megan Fox. Ecco come va a finire La vendetta del caduto.

Transformers – La vendetta del caduto: il finale del film

Intervenuto per salvare Sam, Optimus Prime deve lottare da solo contro Megatron, Starscream e Grindor, e finisce per essere colpito alle spalle e ucciso dal suo rivale. In fuga, Sam, Mikaela, Leo e gli Autobot Bumblebee, Skids e Mudflap raggiungono l’ex agente Simmons, che rivela loro l’esistenza di molti altri Transformers.

Assieme, riattivano Jetfire, un Decepticon passato dalla parte degli Autobot, che apre un portale per l’Egitto, dove andare a recuperare lo Star Harvest, una macchina costruita in passato da Optimus Prime, che può estrarre Energon dal sole. Per attivarla serve però un artefatto noto come la Matrice, nascosto dai primi Prime nella loro stessa tomba, presso Petra.

Qui si tiene quindi la battaglia finale, dopo che i Decepticon arrivano sulla Terra guidati dal Caduto, il settimo Prime ribelle e maestro di Megatrob, che vuole la Matrice per sé. Nel combattimento, Sam resta ucciso, ma i Prime riescono a riportarlo in vita e a fare la stessa cosa con Optimus Prime. Jetfire si sacrifica per potenziare il leader degli Autobot, che così attacca il Caduto, uccidendolo, e distruggendo lo Star Harvest, mettendo in fuga Megatron ei Decepticon.