Erminia Ferrari chi è la moglie di Nino Manfredi

Erminia Ferrari: scopriamo chi era la moglie del leggendario Nino Manfredi, uno dei grandi protagonisti del cinema italiano.

Nino Manfredi è stato sicuramente uno dei principali protagonisti della storia del cinema italiano. Un attore amatissimo, volto di uno dei generi più affermati come la commedia all’italiana. Nella vita di Nino Manfredi c’è stato sempre spazio per Erminia Ferrari, sua moglie: scopriamo chi è la donna.

Chi è Erminia Ferrari

Erminia si è sposata con Nino Manfredi nel 1955, ma prima di incontrare l’attore ha avuto una vita movimentata, crescendo tra la Libia e l’Etiopia visto che suo padre era un direttore d’albergo che lavorava nelle colonie italiane in Africa. Si trasferisce poi a Roma dove inizia a lavorare come indossatrice e s’impone come modella. Arriva poi Nino Manfredi e la sua vita si lega indissolubilmente a quella del grande attore.

Il matrimonio tra i due è durato 50 anni e pensare che il loro amore è nato in circostanza singolari. Erminia era promessa sposa prima di incontrare Nino, ma il suo futuro marito l’ha abbandonata, scappando prima del matrimonio, a causa di alcuni debiti contratti col futuro suocero che non voleva saldare. Così Erminia si è ritrovata sola, ma l’amore è tornato nella sua vita grazie proprio alla scelta di dedicarsi al lavoro dopo la delusione amorosa.

Erminia ha infatti fatto carriera, recandosi a Milano e frequentando la sartoria di Roberto Capucci e proprio la direttrice della casa di moda, Rosy Bonagura, ha fatto incontrare la donna con Nino. I due dunque si sono innamorati e si sono sposati e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Roberta, Luca e Giovanna. Il matrimonio però non è stato tutto rose e fiori, Nino ha avuto qualche storia extra-coniugale, di cui però Erminia era a conoscenza e che ha sempre perdonato. L’ha fatto anche quando Nino ha avuto una figlia in Bulgaria, una situazione che la stessa Erminia in prima persona ha dovuto gestire.