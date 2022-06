Matrimonio Villa Olmo con Lady Gaga: Alan Howard chi è

- Advertisement -

Scopriamo chi è Alan Howard, il magnate che si sposate a Como e al cui matrimonio sarà presente anche Lady Gaga.

Il Lago di Como si conferma una delle location più ambite per i matrimoni da sogno. È il turno ora del miliardario britannico Alan Howard, pronto a unirsi in matrimonio con Caroline Byron nella splendida cornice di Villa Olmo, a Como. Una cerimonia esclusiva, con 250 invitati tra cui un’ospite d’eccezione come Lady Gaga, che si esibirà per gli sposi e arricchirà col suo talento la giornata. Scopriamo però chi è Alan Howard, il protagonista di questo matrimonio che promette di essere indimenticabile.

Chi è Alan Howard

Ha fatto le cose in grande Alan Howard, che ha affittato per quasi un mese intero Villa Olmo ed è pronto a mettere in scena il suo matrimonio da sogno a Como. Howard è un ricchissimo imprenditore, la sua attività si dipana in diversi campi, dalla gestione di hedge fund a tutto l’universo che ruota intorno alle crittografie di valuta. Howard ha creato una vera e propria piattaforma crittografica che ha attirato gli investimenti di potenti banche come la Barclays e l’esclusivissima Goldman Sachs.

Howard è uno degli uomini più potenti del pianeta e ha un legame speciale con la Lombardia e in particolare con Como. Qui è stato diverse volte, possiede una sontuosa villa a Bellagio e qui ha finanziato diverse opere, tra cui il restyling del lungolago e le risistemazioni di altre aree del luogo. Insomma, Alan Howard è di casa sul lago di Como e ora l’ha scelto per suggellare il suo amore con Caroline Byron con una cerimonia che definire da favola è riduttivo. Tutto pronto per il matrimonio dell’anno a Villa Olmo, impreziosito dalla sontuosa presenza di Lady Gaga, pronta a esibirsi in una giornata indimenticabile.