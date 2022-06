Anna Marchesini che malattia aveva: l’ultima apparizione

- Advertisement -

Anna Marchesini: scopriamo che malattia aveva l’attrice venuta a mancare nel luglio 2016 e qual è stata la sua ultima apparizione.

Anna Rita Marchesini è stata una celebre attrice italiana, giunta al successo soprattutto col famoso Trio composto da lei, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. La sua attività comica si è dipanata nel corso di una lunga carriera, la consacrazione è arrivata con la nascita del Trio nel 1982 e poi, dopo il suo scioglimento nel 1994, la donna ha intrapreso la carriera da solista, continuando a rimanere un punto di riferimento nel teatro e nello spettacolo italiano. La donna è nata a Orvieto il 19 novembre del 1953 ed è venuta a mancare sempre nella città umbra il 30 luglio del 2016. Andiamo a scoprire quali sono state le cause della sua morte e qual è stata la sua ultima apparizione al pubblico.

Anna Marchesini: la malattia e la morte

La vita di Anna Marchesini nei suoi ultimi anni è stata segnata dall’artrite reumatoide, una malattia con cui la donna ha combattuto per anni e per cui poi è morta all’età di 62 anni. L’artrite reumatoide è una malattia autoimmune, molto difficile da curare soprattutto se non intercettata al sopraggiungere dei primi sintomi. Anna Marchesini ha parlato in prima persona della malattia, contribuendo a focalizzare l’attenzione su un male che in Italia solo colpisce circa 400.000 persone. Nonostante sia nota da tempo, si parla poco di questa malattia e da quando ne ha parlato la donna in tv sicuramente l’attenzione è aumentata.

Si tratta di una malattia cronica e autoimmune che colpisce le articolazioni e i tessuti che le circondano, tra cui anche le ossa, portando a invalidità e deformazioni. La malattia è capace di espandersi fino a colpire praticamente l’intero organismo, proprio per la sua capacità di espandersi facilmente p bene diagnosticarla presto. L’artrite reumatoide ha poi causato la morte di Anna Marchesini dopo diversi anni di battaglia, la donna soffriva di una forma particolarmente rara e grave di quella malattia e a soli 62 anni la sua vita si è spenta.

Anna Marchesini: l’ultima apparizione

Anna Marchesini ha avuto una lunga carriera, dopo gli studi ha iniziato a esibirsi in diversi spettacoli teatrali, intraprendendo anche l’attività del doppiaggio. Proprio grazie al doppiaggio della serie animata Supercar Gattiger Anna ha incontrato Massimo Lopez, con cui ha fondato il Trio insieme a Tullio Solenghi. Si tratta di uno dei gruppi comici più amati dello spettacolo italiano, con all’attivo molti spettacoli teatrali e apparizione televisive, tra cui anche la presenza per ben tre volte al Festival di Sanremo. Il Trio si è poi sciolto nel 1994 e Anna ha proseguito con la sua carriera da solista.

Gli ultimi anni della vita di Anna Marchesini sono stati poi segnati progressivamente dalla malattia. Finché ha potuto, la donna è rimasta attiva sulle scene, poi ha dovuto defilarsi, col sopraggiungere di quel male con cui stava combattendo. L’ultima apparizione dell’attrice risale a qualche mese prima della sua morte, a Tv Talk su Rai Tre, di lì a poco la sua vita si sarebbe spenta provocando un lutto generale.