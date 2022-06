Ben is Back come finisce il film con Julia Roberts

- Advertisement -

Come finisce Ben is Back? É un film drammatico del 2018 con Julia Roberts nei panni di Holly Burns come co-protagonista.

Di seguito trovate il finale di Ben is Back. Un riassunto completo della conclusione del film del 2018 con Julia Roberts e Lucas Hedges. La trama ruota intorno a Ben Burns, 19enne che è in una comunità di recupero per alcolisti e tossicodipendenti. Decide di trascorrere le festività con la propria famiglia. Si presenza senza preavviso durante la vigilia di Natale, per la gioia di sua madre Holly. È felice di poterlo accogliere nuovamente con calore, nonostante la riluttanza della figlia adolescente Ivy e la preoccupazione del marito Neal. Questi teme che la presenza del figliastro possa far saltare gli equilibri in casa.

Una storia sofferta, che getta luce sul dramma della tossicodipendenza. Lo fa raccontando una vicenda come tante. Ben is Back non ha bisogno di spettacolarizzare il tutto, tentando magari di inserire elementi thriller e polizieschi nel mix. Basta portare sullo schermo l’amore di una madre che perdura nonostante tutto. Quella fiammella, quel residuo di speranza di riavere indietro il proprio figlio dalle grinfie della droga non svanisce. Dall’altra parte vi è una la spirale distruttiva di chi ha perso ogni energia mentale e fisica. Prosciugato dall’interno dalle sostanze che lasciano credere al cervello d’essere vitali come l’aria. Un’amara bugia che può costare la vita.

Ben is Back come finisce

La gente del posto non vede di buon occhio Ben. Pare abbia trascinato nel giro della droga anche Maggie anni prima, una sua giovane amica in seguito morta per overdose. Tornati a casa, il giovane e Holly si rendono conto che qualcuno si è introdotto in casa. Pons, il cane del ragazzo, è sparito. Pare chiaro come sia opera di qualcuno che ce l’ha con Ben, che ha una discussione accesa con Neal, che lo accusa d’aver portato solo guai.

Il principale sospettato è il padre di Maggie, che aggredisce Ben. La situazione precipita e, mentre continuano le ricerche del cane, il ragazzo lascia la madre in una stazione di servizio, rubandole la macchina. Lei è disperata e si presenta a casa della madre di Maggie, un tempo sua amica. Lei si dimostra comprensiva e le presta l’auto, dandole una sostanza da iniettare al figlio in caso di overdose. Holly e Ivy sono alla ricerca di Ben, rintracciando il suo cellulare. Questo è stato però abbandonato. Il ragazzo ha capito che è stato il trafficante Clayton a rubare il cane. Gli deve infatti dei soldi. Una volta pagato, chiede a Ben di fare un ultimo lavoro. Tutto molto semplice per lui, che riprende il cane e riceve in regalo una dose di droga.

Lascia il cane in auto con un foglio con sopra i contatti di sua madre, così che possa riprenderlo. Vuole suicidarsi con quell’ultima dose ma Holly lo trova poco dopo. Steso in terra e pallido. Gli inietta nel naso la fiala e gli fa la respirazione bocca a bocca. Ben sopravvive e l’ultima scena li vede guardarsi sofferenti negli occhi.