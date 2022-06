Chi è Natasha Martino di Tik Tok: la calabrese della colazione

- Advertisement -

Natasha Martino, scopriamo chi è la nuova stella di Tik Tok che viene dalla Calabria e racconta le sue colazioni.

È nata una star. Nel firmamento più splendente del web, ovvero Tik Tok, sta iniziando a emergere una nuova stella. In un contesto dove l’Italia si sta mostrando molto all’avanguardia, basti pensare al recente primato ottenuto da Khaby Lame che è diventato l’utente più seguito della piattaforma, sta emergendo una nuova protagonista della piattaforma digitale. Si tratta di Natasha Martino, giovanissima tiktoker proveniente dalla Calabria che sta letteralmente spopolando con le sue colazioni. Scopriamo chi è.

Chi è Natasha Martino

“Vi faccio vedere cosa ha comprato stamattina mio padre colazione”. Con questa frase è diventata sempre più famosa Natasha Martino, giovane ventenne che vive in Calabria e che su Tik Tok racconta le sue giornate, sottolineando sempre il legame con la sua regione, specialmente con la sua tradizione culinaria. Natasha racconta su Tik Tok le sue giornate, trascorse insieme alla sorella dodicenne Jenny e a suo fratello gemello Salvatore. La prima è un vulcano di energie, appare spesso al fianco di Natasha ed è diventata famosa a causa dei suoi gusti culinari particolari, che costringono spesso la sorella maggiore a cucinarle a parte.

Salvatore è invece molto diverso, più timido e appare poco, ma anche con la sua assenza, e proprio per questa, è diventato anche lui un mito del web. Natasha ci porta dunque quotidianamente nella sua casa e nella sua vita e le vicende dei tre fratelli sono ormai diventate molto virali su TikTok. Come spesso capita, molti utenti riservano anche delle critiche alla tiktoker, soprattutto per l’alimentazione poco sana sua e dei suoi fratelli, ma ciò che conta è che Natasha, Jenny e Salvatore vivano sereni e da ciò che si vede sui video hanno un genuino e spontaneo equilibrio che è la chiave del successo su Tik Tok.