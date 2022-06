Elisa concerto Bassano del Grappa crollo e feriti VIDEO

- Advertisement -

Elisa in concerto a Bassano del Grappa, annullata tappa del Back to the Future per crollo di parte del palco: due feriti VIDEO

Elisa avrebbe dovuto con il concerto di Bassano del Grappa di domani 28 giugno continuare con il tour di Back to the Future. Come si può vedere nel video con le foto diramate dai Vigili del Fuoco, nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente. Nelle immagini si vede la copertura con funzione di tettoia che ha ceduto cadendo sul palco sottostante. Non sarebbe successo per fortuna nulla di particolarmente grave alla vigilia della tappa a Bassano del live della cantante di Eppure Sentire.



Al Parco della gioventù due i feriti, non gravi salvo smentite, dal crollo di parte del palco in preparazione per la performance di domani della Toffoli. Ovviamente la data del 28 giugno del concerto di Elisa di Bassano del Grappa è stata cancellata. A Repubblica gli organizzatori del tour di Elisa di Friends & Partners hanno specificato che non è di loro responsabilità il montaggio del palco per il live della cantante di Luce.

Il tour Back To the Future della Toffoli non è una semplice sequenza di performance dal vivo dell’artista. Sulla scia del Jova Beach party i concerti di Elisa con tappe in tutto il Paese hanno un messaggio ben preciso: fare pressione affinché a a livello mondiale si faccia sul serio sul tema ambiente. Tra le date dei live della seconda classificata al Festival di Sanremo 2022 anche il Sequoie Music Park di Bologna, il Parco degli Erzelli a Genova, la valle dei templi Valle dei Templi ad Agrigento e il gran finale alla Cavea Parco Auditorium della Musica di Roma