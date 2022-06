Elodie e Marracash insieme di nuovo? La dedica Instagram

- Advertisement -

Elodie e Marracash sono tornati insieme? Questa volta da Instagram sembra ritorno di fiamma con la dedica di Niente Canzoni d’amore

Elodie e Marracash sono tornati insieme? Ciclicamente i fan della coppia nata sul set del video di Margarita si fanno questa domanda. Questa volta da Instagram sembra proprio che la cantante ex Amici e il rapper di Crazy Love stanno insieme.

Circa un mese fa lo stesso Marra al Corriere della Sera aveva spiegato che il suo rapporto con l’interprete di Bagno a Mezzanotte era fuori dal concetto normale di legame. Un bene tra i due che va oltre le etichette che hanno fatto sperare i fan in un nuovo fidanzamento ufficiale. Intanto non sono più apparse foto della Patrizi con il fidanzato Davide Rossi, modello con cui la relazione pare essere finita dopo essere durata non più di pochi mesi.

Elodie Marracash e Niente Canzoni d’amore

Altro indizio che è stato interpretato come un possibile ritorno insieme della cantante di Tribale e del rapper di Dubbi è l’episodio accaduto al concerto di Radio Italia. L’ex Amici ha partecipato mentre Fabio Bartolo Rizzo ha dato forfait per problemi tecnici legati all’esecuzione in Playback della sua esibizione.

Oggi a rendere virale la notizia che Elodie e Marracash sono tornati insieme l’entusiasmo dei follower dopo aver visto le storie di Marra. Il rapper ha pubblicato nelle sue storie Instagram più video del concerto di Elodie a Milano all’Idroscalo mentre si esibiva sulle note di Niente Canzoni d’amore.

Questo brano sembra proprio una dedica della cantante di Andromeda al suo grande amore. La canzone Niente Canzoni d’amore postata da Marra e cantata dalla Patrizi è infatti una cover di un brano dell’artista, pubblicata nel 2015 in feat con Federica Abbate. È una dedica ed Elodie e Marracash stanno insieme? A voi la deduzione