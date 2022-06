- Advertisement -

Grande Fratello Vip news: Soleil Sorge opinioniste della settima edizione. L’indizio? Un post Instagram di Alfonso Signorini

Grande Fratello Vip 7 con opinioniste Soleil Sorge e Sonia Bruganelli. Non c’è ancora l’ufficialità ma le ultime news che arrivano dal Gf Vip vanno verso questa coppia in studio a dir poco esuberante. A infiammare il toto nomi lo stesso Alfonso Signorini. Il conduttore del reality della Casa più spiata di Italia ha pubblicato un reel con accanto a se Soleil Sorge. Sul video postato su Instagram, dal taglio puramente ironico, si vedono il direttore di Chi e la bionda influencer in pieno relax su un lettino sorseggiando un drink. L’indizio sta nella scritta che accompagna il post di Alfonso “loading tan”.



Letteralmente il significato di loading tan e aspettando l’abbronzatura. I meno ingenui hanno però interpretato il reel di Signorini come un modo per lasciar intendere che si aspettava per vederli di nuovo insieme al Grande Fratello Vip 7. Una sorta di “load to” ovvero relax in attesa di duro lavoro per lo stesso reality. Il nesso di Soleil come nuova opinionista del gf non è stato poi così complesso. L’intuizione deriva dal fatto che la Sorge ha già fatto come concorrente di reality Pechino Express e l’Isola dei Famosi, oltre alla versione per celebrità del programma nella Casa più Spiata d’Italia. Inoltre è stata giudice de La Pupa e il Secchione 2022 condotto da Barbara D’Urso.



Gf Vip news: Soleil e Sonia opinioniste?

A rafforzare la news di Soleil opinionista del Gf Vip 7 l’essere apparsa per la prima volta insieme ad Alfonso Signorini dopo questa edizione del programma. Era stato lo stesso direttore di Chi, nel rispondere ad una box su Instagram, a rivelare che non era in nessun tipo di rapporto con la Sorge dopo la sesta edizione del reality da lui condotto. Per questo il post Instagram ha lasciato spazio alla curiosità dei follower.

Tv Blog ha dato la notizia della conferma di Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello Vip per il secondo anno consecutivo. La moglie di Bonolis starebbe per accettare e cambiare idea dopo aver dichiarato di non voler ripetere l’esperienza grazie ad un corteggiamento serrato di Alfonso. Se fossero ufficializzate come opinioniste del grande fratello Vip 7 Soleil e Sonia sarebbe davvero una coppia dalla grande competenza televisiva. A farne le spese Adriana Volpe che lascerebbe la sua poltroncina alla Sorge. Nelle ultime ore la Bruganelli ha repostato nelle sue storie Instagram le indiscrezioni di Tv Blog ufficializzando di fatto il suo possibile ritorno al Gf Vip 7 nel ruolo di opinonionista.