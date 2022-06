Ilaria Occhini chi era la compagna di Raffaele La Capria: la storia d’amore

- Advertisement -

Ilaria Occhini: scopriamo chi era la compagna dello scrittore Raffaele La Capria, scomparso all’età di 99 anni.

È venuto a mancare nella notte del 27 giugno Raffaele La Capria, uno dei grandi protagonisti della letteratura italiana del 900. Nato a Napoli nel 1922, lo scrittore ha raccontato come hanno fatto pochi altri la sua città, vincendo anche il Premio Strega nel 1961 col romanzo Ferito a morte. Un anno particolarmente felice per La Capria, visto che incontrò anche la donna che sarebbe stata l’amore della sua vita e, come ha detto lui, “il vero premio” di quell’anno. Nel 1961 Raffaele La Capria ha incontrato Ilaria Occhini e da lì anno vissuto sessanta anni d’amore: scopriamo dunque chi era la donna e la loro storia d’amore.

Chi era Ilaria Occhini

Nata a Firenze nel marzo 1934, Ilaria Occhini è stata un’attrice italiana, vincitrice di diversi premi tra cui il David di Donatello nel 2010 come Migliore attrice non protagonista con Mine Vaganti. Ilaria Occhini ha avuto una lunga carriera tra cinema, televisione e teatro, intraprendendo anche l’attività politica in diversi momenti della sua vita. La sua carriera ha avuto inizio a Roma, dove ha studiato recitazione e ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, affermandosi prima in televisione e poi esordendo sia a teatro che al cinema. Nel corso della sua carriera la Occhini ha lavorato con alcuni dei più grandi protagonisti del cinema italiano, vivendo solo un periodo di allontanamento dalle scene dagli anni ’70 ai ’90, quando è tornata in grande stile con la vittoria del nastro d’argento col film Benvenuti in casa Gori.

La vita di Ilaria è stata legata a lungo a quella dello scrittore Raffaele La Capria. I due si sono conosciuti proprio nei giorni in cui lo scrittore vinceva il prestigioso Premio Strega e il loro amore è nato tra giri in spider, pranzi al mare e passeggiate per Roma. La donna ha raccontato in diverse interviste i dettagli di quei giorni, raccontando come l’amore sia sbocciato immediatamente e poi è rimasto vivo per tantissimo tempo. I due hanno anche avuto una figlia, di nome Alexandra, che ha intrapreso come i genitori la via dello spettacolo. Alexandra è infatti una sceneggiatrice e attrice, con all’attivo diversi film.

Ilaria Occhini: le cause della morte

La vita di Ilaria Occhini è terminata nel 2019, tre anni prima di quella del suo amatissimo marito. Raffaele e Ilaria hanno vissuto una vita insieme e ora possono ritrovarsi dopo che l’uomo è rimasto solo per tre anni, dopo sessant’anni passati insieme alla sua Ilaria.

Ilaria è morta a causa di una malattia, anche se quale malattia sia di preciso non è stato reso noto dalla famiglia. Sappiamo che la malattia aveva colpito da tempo la donna, che ha passato a letto gli ultimi due anni della sua vita.