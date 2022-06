Leonardo Del Vecchio chi era: causa morte e patrimonio

- Advertisement -

Chi era Leonardo Del Vecchio? Morto a 87 anni il fondatore di Luxottica ma scopriamo la sua storia, quella che lo ha portato a creare un impero.

Morto il 27 giugno Leonardo Del Vecchio. Chi è? O per meglio dire chi era il fondatore di Luxottica, che nei tanti anni della sua proficua carriera è riuscito a diventare il secondo uomo più ricco d’Italia.

Leonardo Del Vecchio chi è

Quando si parla di Leonardo Del Vecchio si fa riferimento a uno dei più importanti imprenditori d’epoca moderna d’Italia. È stato il fondatore di Luxottica, che il più grande sistema distributivo d’ottica al mondo. Il suo patrimonio lo rendeva il secondo uomo più ricco d’Italia, stando a Forbes. Basti pensare che la sua ricchezza è cresciuta nel 2021 da 16.1 a 27.3 miliardi di dollari.

Nato a Milano il 22 maggio 1935, ultimo di quattro fratelli. Suo padre si chiamava Leonardo ed era un commerciante di frutta di origini pugliesi. Morto purtroppo poco prima della sua nascita. Ecco il motivo della scelta del suo nome da parte di sua madre Grazia Rocco. Mandato in collegio, dove vi resta fino al diploma di scuola media. A 15 anni lavora come garzone alla Johnson, i cui proprietari lo spingono a seguire corsi serali presso l’Accademia di Brera. A 22 anni è un operaio in una fabbrica di incisioni metalliche nel Trentino. Nel 1958 si trasferisce in provincia di Belluno per aprire una bottega di montature per occhiali. Impiega tre anni nel trasformarla nella Luxottica S.a.s., con quattordici dipendenti, specializzata in minuteria metallica per occhialerie. Nel 1967 inizia a produrre occhiali completi, assemblando le varie piccole parti, vendendo il tutto con il marchio Luxottica.

Dopo quattro anni dice addio alla produzione per conto terzi, dedicandosi solo alla realizzazione di occhiali finiti. Nel 1981 ottiene un prestito per l’acquisto di Avantgarde, marchio statunitense che gli permette di entrare nel mercato americano. Restituisce il debito in un anno, con gli interessi, aprendo quattro nuovi stabilimenti. Nel 1990 la società è quotata in Borsa a New York e dal 1995 è il maggior produttore e distributore ottico sul mercato mondiale.

Leonardo Del Vecchio ha ricevuto il riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine al Merito del Lavoro dal Presidente della Repubblica. Nel 1995 gli è stata conferita una Laurea honoris causa in Economia aziendale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Quattro anni dopo è poi giunto un Master honoris causa in International Business dal MIB di Trieste e poi ancora una laurea in Ingegneria gestionale e una in Ingegneria dei materiali, rispettivamente dalle Università di Udine e Milano. Nel 2017 ha creato la Fondazione Leonardo Del Vecchio, così da sostenere iniziative benefiche e no-profit.

Leonardo Del Vecchio figli e vita privata

Si è sposato tre volte e da questi matrimoni ha avuto sei figli. Claudio, Marisa e Paola sono frutto della prima unione con Luciana Nervo. Leonardo Maria è figlio della moglie Nicoletta Zampillo, sposata nel 1997. È lei il suo grande amore. La coppia divorzia nel 2000, per poi risposarsi nel 2010. Negli anni di separazione ha una storia con Sabrina Grossi, che dà alla luce Luca e Clemente.

La Delfin S.a.r.l è la società che detiene tutte le partecipazioni azionarie e la liquidità di Leonardo Del Vecchio. Il 25% passerà a sua moglie Nicoletta Zampillo, mentre il restante 75% sarà diviso equamente tra i suoi figli.

Leonardo Del Vecchio causa morte

Non sono note le cause della morte di Leonardo Del Vecchio. La famiglia ha dato notizia del suo decesso lunedì 27 giugno, mantenendo l’assoluto riserbo sullo stato di salute dell’uomo. Sappiamo che è deceduto presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dove da giorni era ricoverato.

Leonardo Del Vecchio patrimonio

Leonardo Del Vecchio era un imprenditore costruitosi da solo. Passo dopo passo, la sua mentalità imprenditoriale lo ha portato a imporsi in Italia e ambire agli Stati Uniti. Alla sua morte era il secondo uomo più ricco d’Italia. Forbes ha evidenziato il suo patrimonio. Il dato è aggiornato ad aprile 2022: 27.3 miliardi di dollari. Una cifra enorme che lo rendeva il 62esimo uomo più ricco al mondo.