Mamma a tutti i costi come finisce: trama e cast

Come finisce Mamma a tutti i costi? È un film thriller e drammatico del 2018. Scopriamo trama, cast e finale.

La ricerca di un utero surrogato si trasforma in un incubo a occhi aperti per una giovane coppia. Scopriamo qual è il finale di Mamma a tutti i costi, uno dei tanti titoli Lifetime che trovano spazio in Italia su TV8.

Mamma a tutti i costi trama e cast

Josh e Danielle sono una giovane coppia interpretata da Brian Ames e Kelly Thiebaud. I due vogliono un figlio a ogni costo, ma non riescono a concepirlo. Lei esclude l’opzione adozione, volendo che il piccolo sia sangue del suo sangue. Decidono così di optare per un utero surrogato. La ricerca è lunga e dopo aver conosciuto svariate donne, grazie a un’agenzia e all’aiuto di Carol Morrison, interpretata da Maeve Quinlan, ecco la soluzione. La madre surrogata che pare perfetta per loro due si chiama Kailee Richmond, che ha il volto dell’attrice Jaclyn Hales. È una giovane donna molto spigliata e solare, che dà alla luce la piccola Sophie.

Il sogno è finalmente coronato e la coppia ha la famiglia che da sempre desideravano. Kailee non sembra però pronta a separarsi dalla bambina. Inizia così a stalkerare la coppia e la neonata, presentandosi spesso a casa loro e invadendo la privacy dei neo genitori. I suoi comportamenti sono decisamente strani e Josh e Danielle scoprono quanto può essere devastante e terrificante l’amore di una madre. Iniziano infatti a verificarsi degli oscuri omicidi. Ma è davvero Kailee la persona di cui devono avere paura?

Mamma a tutti i costi come finisce

Nel finale di Mamma a tutti i costi vediamo Danielle e Josh installare delle telecamere intorno casa. Lui si rende conto, però, che c’è un dispositivo già piazzato. Kailee li sta spiando e ascolta tutto ciò che dicono. Decidono così di lasciare tutto così, sfruttando questa situazione a loro vantaggio.

Fanno visita alla terapista della donna, ma la dottoressa non può offrire loro informazioni confidenziali. Parla così con frasi ipotetiche. Dice a Danielle che Kailee non può essere fermata, di fatto. Quando la madre va via, la dottoressa fa una telefonata e avverte qualcuno. Si tratta di Kailee o magari di Carol?

La donna profondamente disturbata fa irruzione in casa della coppia per rubare la bambina. Si tratta di una trappola orchestrata da Danielle, che termina con Josh che colpisce la giovane in testa e chiama la polizia. Stavolta gli agenti credono alla loro versione, visto che è tutto ripreso dalle telecamere.

Tutto sembra essere andato come doveva. Josh e Danielle bevono del vino e si rilassano pensando a quanto accaduto. Lei però scopre che la terapista è stata uccisa. Kailee è stata rilasciata ed ecco che le luci si spengono di colpo. La bambina inizia a piangere e i genitori corrono da lei. Vi trovano però Carol. Quest’ultima, scopriamo, è la donna che vediamo all’inizio del film. È stata lei a rubare Kailee dall’ospedale quando era una neonata. La giovane non poteva avere figli e così a dare alla luce la bambina è stata proprio Carol. La donna pugnala Josh e si scontra con Daniellee. Interviene però Kailee che spara a sua “madre”, ponendo fine a questo dramma.