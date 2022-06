Premio Biagio Agnes 2022 vincitore: chi ha vinto

- Advertisement -

Chi ha vinto il Premio Biagio Agnes 2022, il prestigioso premio giornalistico in onda su Rai 1, con Mara Venier e Alberto Matano alla conduzione?

Torna il Premio Biagio Agnes, l’importante riconoscimento al giornalismo italiano intitolato al celebre giornalista Rai scomparso nel 2011 all’età di 82 anni. La cerimonia di consegna dei premi è stata condotta in questa edizione da Mara Venier e Alberto Matano, avendo luogo sabato 25 giugno 2022 presso il palazzo del Campidoglio di Roma.

La Rai, che segue l’evento fin dal 2009, ha organizzato la manifestazione, pur senza realizzare una diretta tv della premiazione. Tuttavia, il Premio Biagio Agnes 2022 sarà trasmesso martedì 5 luglio su Rai1 in seconda serata, con inizio alle 23.30, e contemporaneamente anche in streaming su RaiPlay.

Premio Biagio Agnes 2022: tutti i vincitori

Come ogni anno, il premio riunisce i nomi più importanti del giornalismo e della comunicazione italiani, oltre a importanti figure della politica e della società. Tra i presenti, infatti, c’erano Maria Elena Boschi, Anna Maria Bernini, Renato Brunetta, Vincenzo Spadafora, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e poi Bruno Vespa, Bianca Berlinguer, il dirigente Rai Stefano Coletta e molti altri.

A stabilire i vincitore dei vari riconoscimenti del Premio Biagio Agnes 2022 è stata una giuria presieduta dall’ex-direttore del Tempo Gianni Letta. Ecco a chi sono stati assegnati i premi di questa edizione.

Premio Giornalista economico: Alberto Orioli

Premio Miglior Cronista: Ileana Sciarra

Premio per la Radio: Un giorno da pecora

Premio Giornalismo Digitale: Marco Pratellesi

Premio Giornalismo Sportivo: Pier Bergonzi

Premio Giornalista Scrittore: Virman Cusenza

Premio Under 40: Camilla Mozzetti

Premio Speciale: Michele Guardì

Premio alla Carriera: David Robert Gilmour

Premio Internazionale: Mstyslav Čhernov, Evgeniy Maloletka e Vasilisa Stepanenko

Premio Giornalismo Politico: Angelo Panebianco

Premio Carta Stampata: Monica Guerzoni

Premio Giornalismo Periodico: Maria Corbi e Francesca Sforza

Premio per la Televisione: Amadeus

Premio Giornalismo Televisivo: Monica Maggioni

Premio Fiction: Blanca con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon

Premio Cinema: I Fratelli De Filippo