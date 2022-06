Ti sta scomparendo il tanga canzone Sfera: testo remix Tik Tok Hace Calor

- Advertisement -

Il nuovo trend su Tik Tok è rappresentato dal remix di Ti sta scomparendo il tanga di Sfera Ebbasta con Hace calor: scopriamo il testo.

L’universo di Tik Tok è noto per le sue creazioni virali e tra le più diffuse c’è il remix tra la canzone di Sfera Ebbasta, Ti sta scomparendo il tanga, contenuto nell’ultimo EP pubblicato dal rapper italiano, e Hace calor, brano molto famoso di Kaleb Di Masi. Da un mashup è nata una challenge che ha reso virale il brano: scopriamo il testo.

Ti sta scomparendo il tanga remix Hace calor: il testo

Este es el remix

Sé que él te lastimó

Que tu corazón rompió

Pero hoy no es pa’ llorar

Hoy es pura diversión

Así que de-ja-to-do-atra’

Pon-te-me a baila’

Pepa y marihua’

Na’ pa-ra janguea’

Y mueve el culo en la playa

El sol combina con su malla

Y cuando fuma ella se desata

Esta cabrona está bellaca

Y mueve el culo en la playa

El sol combina con su malla

Y cuando fuma ella se desata

Esta cabrona está bellaca

Hace calor

En la playa to’ apretao el putishort

Ese culo, mami, es uno en un millón

Tiene arena adentro la ropa interior

Y se la saco yo, yo

Hace calor

En la playa to’ apretao el putishort

Ese culo, mami, es uno en un millón

Tiene arena adentro la ropa interior

Y se la saco yo, yo

Ti sta scomparendo il tanga

Tanga in mezzo alle chiappe

La mia tipa chiama pensa che ci siano altre

Con me nella stessa stanza sono in ciabatte sto fumando ganja

Ganja vado su marte

Hermano Kaleb che passa dall’Argentina all’Italia c’ho la tua tipa che chiama (hace calor)

Tu sei una Hakuna matata ma senza alcuna patata tamo ganando un milion

Hace calor

Hace calor

Hace calor

Hace calor

Le dije vente conmigo y se vino pero ella llamó otra amiga

Fiesta en la playa bebiendo y fumando volando con la medicina

Moviendo ese culo me quedo mirando pidiendo que se suba encima

Y como siga apretando la voy a romper como rompo tarima

Y dale botalo

Mami que te de de to’

Si lo hace como mueve

Ese culo una bendición

Se sale del pantalón

Esta noche puticort

Como te pillé en pompeta te voy a meter el cabezón

Y mueve el culo en la playa

El sol combina con su malla

Y cuando fuma ella se desata

Esta cabrona está bellaca

Hace calor

En la playa to’ apretao el putishort

Con su amiga en la noche me llamó

Y como estaba solo le di a las dos

Le di a las dos

Hace calor

En la playa to’ apretao el putishort

Ese culo, mami, es uno en un millón

Tiene arena adentro la ropa interior

Y se la saco yo, yo

Hace calor

Hace calor

Hace calor

Para las babys de todo el mundo

Omar, trae pa’ tomar

Sfera Ebbasta, RVFV

El verdadero junte, ya tu sabes, internationality

Turreo místico