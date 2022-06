Un amore a gonfie vele come finisce: trama e cast

- Advertisement -

Un amore a gonfie vele è un film del 2022. Una commedia romantica diretta da Damian Romay. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Una storia dolce, quella di Lorelai e Rob. In Un amore a gonfie vele vediamo il destino all’opera, in grado di porre fianco a fianco due persone dalle vite così differenti e distanti, mostrando loro un sentiero colmo di felicità che non avevano mai ipotizzato. Un film adatto a chi ama sognare e chi non smetterà mai di credere nel vero amore e nell’anima gemella.

Un amore a gonfie vele trama

Il titolo originale di Un amore a gonfie vele è Love Afloat. In questa pellicola romantica del 2022 vediamo la protagonista Lorelei ricevere in eredità una barca a vela, dal nome Lorelei Lee, da un lontano parente deceduto. Riceve una lettera relativa al testamento di questo zio Thomas e scopre le abbia fatto quest’ultimo regalo. Per poterla ottenere, deve però presentarsi a St. Anguilla, altrimenti l’imbarcazione finirà all’asta.

Ha così inizio il suo viaggio, che la porterà a vivere un’esperienza incredibile. Giunge sull’isola con un aereo privato e subito viene travolta dallo splendore del luogo. Scopre che la barca a vela non è affatto in condizioni perfette. Vi sono molti lavori da portare a termine per ridarle la lucentezza di un tempo. Lorelei non ha molto tempo dalla sua e di certo le manca l’esperienza necessaria per quegli interventi più complessi.

Il primo incontro con Rob è decisamente divertente. Lei sta lavando la barca e si libera di un po’ di acqua sporca, che finisce proprio sulla faccia dell’uomo. È un capitano e un meccanico, il profilo ideale per aiutare Lorelei. È inoltre è uno splendido ragazzo e tra i due c’è subito un certo feeling. Si propone di aiutarla, avendo a lungo visto questa barca splendida invecchiare ferma al molo.

Un amore a gonfie vele come finisce

In breve tempo Lorelei conosce la famiglia di Rob e inizia ad ambientarsi sull’isola. Mette anche all’opera le sue capacità artistiche per ridare vita a un murale ormai quasi sparito. La giovane ha dinanzi a sé una scelta da compiere. Può decidere di tornare alla sua vita, al suo lavoro che ora le offre la chance di diventare partner e coronare un sogno. Può anche optare per un cambio radicale, trasferendosi sull’isola e vivendo in pace e innamorata per il resto della sua vita, proprio come fatto da suo zio. Il lavoro sulla barca è concluso ed è tempo di vendere, o magari tenere la Lorelei Lee e dichiararsi a Rob.

I due hanno un piccolo scontro prima che lei torni a casa. Scopriamo che in passato il ragazzo è rimasto scottato e ora è come se non volesse più rischiare nel perseguire i suoi sogni. Lorelei va via e si ritrova stranita nel proprio ufficio. Tutto è diverso ed è come se mancasse qualcosa. Decide così di dire addio al suo lavoro, rifiutando la posizione di partner e licenziandosi. Torna a St. Anquilla per iniziare un nuovo capitolo. Di colpo sente una voce alle sue spalle che le chiede se la barca fosse in vendita. Lei, senza guardare, risponde che è sua e intende tenerla. Scopre poi che si tratta di Rob: “Negli ultimi giorni non ho fatto altro che cercare una nuova barca. A tutte però mancava la cosa più importante. Tu”. I due si baciano e abbracciano questa nuova vita insieme”.

Un amore a gonfie vele cast

Un amore a gonfie è diretto da Damian Romay e ha come protagonisti Alanna Smith e Travis Bravo-Thomas, che interpretano rispettivamente Lorelei Brentano e Rob Alexander. Al loro fianco un gran numero di personaggio secondari che arricchiscono la storia:

Celeste: Alina Alcantara

Marie: Drew Willow Blackwell

Ernesto: Demi Castro

Mr. Harvey: Emmett Hunter

Evan Howe: Chris Mimikos