Vittoria Belvedere oggi che fine ha fatto

Vittoria Belvedere, l’attrice di Meraviglie – La Penisola dei tesori, oggi ha 50 e continua la sua carriera di attrice: scopriamo che fine ha fatto.

Attrice di cinema e tv, molto popolare negli anni Novanta e Duemila, Vittoria Belvedere è recentemente tornata sugli schermi lavorando in un paio di puntate del programma di Alberto Angela Meraviglie – La Penisola dei tesori, ma come sta oggi l’attrice calabrese?

Nata nel 1972 a Vibo Valentia ma cresciuta a Vimercate, in Lombardia, ha iniziato a lavorare come modella per poi passare a fare l’attrice di cinema e televisione. Lanciata da miniserie come Piazza di Spagna, Delitti privati e Il ritorno di Sandokan, negli anni Novanta, ha poi recitato in varie fiction negli anni successivi, tra cui Enrico Mattei – L’uomo che guardava al futuro. Nel 2002 è stata anche presentatrice del Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo e Manuela Arcuri.

Che fine ha fatto Vittoria Belvedere

Negli ultimi anni le sue apparizioni sono molto diminuite: l’ultimo film è Immaturi – Il viaggio di Paolo Genovese, nel 2012, mentre in tv, prima del ritorno del 2019 con Meraviglie – La Penisola dei tesori, Vittoria Belvedere era apparsa nel 2013 nella serie Un caso di coscienza di Luigi Perelli.

Da un lato, l’attrice ha privilegiato la sua vita privata, dedicandosi alla famiglia: dal 1999 è sposata con l’organizzatore di eventi Vasco Valerio, da cui ha avuto tre figli, Emma, Lorenzo e Niccolò. Poi, però, c’è stato anche il problema della malattia che ha dovuto superare.

Come raccontato nel 2019 alla trasmissione Vieni da me, Vittoria Belvedere ha attraversato gravi problemi di salute negli ultimi anni. Prima della nascita della figlia Emma, l’attrice calabrese ha scoperto di soffrire di ipertiroidismo e poi di avere il morbo di Basedow, una patologia che ti provoca la fuoriuscita del bulbo oculare.

“Dopo Lorenzo, il mio primo figlio, mi avevano in un certo senso proibito di avere altri bambini, ma io non ho ascoltato i medici ed abbiamo concepito la piccola. Poco dopo però la tiroide mi è esplosa. Il collo non c’era praticamente più, ero sfigurata e stavo molto male, ero nervosa”. Venne operata d’urgenza per la sostituzione della tiroide, e questo le ha salvato la vita.