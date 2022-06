Anna Castellini Baldissera chi è moglie di Leonardo Del Vecchio

- Advertisement -

La morte di Leonardo Del Vecchio ha acceso i riflettori sulla famiglia del patron di Luxottica. In particolare su Anna Castellini Baldissera moglie del quarto figlio Leonardo Maria

Un patrimonio inestimabile quello lasciato da Leonardo Del Vecchio patron di Luxottica. La scomparsa dell’imprenditore ha acceso i riflettori sulla sua famiglia e in particolare sui figli di uno degli uomini più ricchi del mondo. In particolare l’attenzione si è rivolta ad Anna Castellini Baldissera, modella e moglie di Leonardo Maria Del Vecchio, quarto figlio del businessman scomparso ieri 27 giugno. Nato il 6 maggio 1995 è l’unico dei sei figli a lavorare in azienda. Guida infatti la catena dei negozi Salmoiraghi e Viganò e solo poche settimane si è sposato con la modella Anna Castellini Baldissera.

Anna Castellini Baldissera chi è Instagram

Anna Castellini Baldissera è nata nel 2000 e ha 22 anni di età. Modella, è convolata a nozze con Leonardo Maria Del Vecchio il 13 giugno scorso bissando la cerimonia civile avvenuta a Palazzo Reale di Milano a settembre 2021. La moglie del quarto figlio di Del Vecchio fa parte di una delle famiglie più importanti e nobili di Milano. Il padre è uno dei più famosi immobiliaristi della città, mentre la madre è figlia del patron della COIN. Tra gli antenati di Anna Castellini Baldissera anche Giacomo Puccini. Il matrimonio tra la modella e Leonardo Maria Del Vecchio si è tenuto a Saint-Tropez in una location esclusiva, lo Chateau de la Messardiere, castello sulle colline famoso per la straordinaria vista sulla baia della città francese.

Si conoscono poche informazioni su Anna Castellini Baldissera che solo da pochi giorni ha sbloccato il suo profilo Instagram rendendolo pubblico. Sono oltre 11 mila i followers sul social media dedicato alle foto. All’interno ha pubblicato alcuni scatti delle sue nozze dopo le foto apparse poche ore dopo la cerimonia grazie ad alcuni ospiti d’eccezione come la modella Vittoria Ceretti. Pochi i dettagli sulla vita privata dei due molto riservati. Ovviamente nelle occasioni ufficiali Anna Castellini Baldissera e il capo retail di Luxottica sono sempre insieme e fin dalle prime uscite e cene di gala è apparsa subito affiatata e innamorata.