Chiara Ferragni casa a Los Angeles in vendita prezzo e foto

Chiara Ferragni ha messo in vendita la sua casa di Los Angeles extra lusso. Il valore è altissimo e le foto sbalorditive

Chiara Ferragni vive ormai fissa a Milano con Fedez e la casa di Los Angeles è ufficialmente in vendita. C’è stato un momento in cui la vita della creatrice di The Blond Salad sembrava destinata a dover continuare in America. Risale all’inizio della sua carriera nel 2017, quando il suo amore per Fedez non era ancora nato e grazie ai social si stava già affermando come una delle fashion influencer più famose al mondo. Poi sono nati i Ferragnez e i suoi obiettivi familiari hanno cambiato completamente la prospettiva di vita della bionda mamma di Leone e Vittoria. Il percorso di cambiamento della moglie di Fedez si conclude oggi con la messa in vendita dell’appartamento che l’imprenditrice digitale aveva acquistato negli Stati Uniti.

La casa di Los Angeles di Chiara Ferragni ha un prezzo di 2 milioni e 700 mila euro secondo fonti statunitensi. Il valore può tranquillamente essere superiore fino ai 3 milioni. L’influencer da oltre 27 milioni di follower non ha mai pubblicato un home tour della sua villa luxury americana. A svelare il valore e il prezzo della casa di Los Angeles di Chiara Ferragni è la stessa agenzia che si occupa della vendita della struttura. La Ferragnez home americana ha un piano ed è ristrutturata e ampliata. La casa statunitense dell’imprenditrice digitale di cui vuole disfarsi si trova in una strada alberata molto ricercata nella storica Spaulding Square.

Ci sono 4 camere da letto come si vede dalle foto e 3 bagni con un concetto moderno di open space. Nessun dettaglio è andato trascurato durante la ristrutturazione della dimora della moglie di Fedez: ampi pavimenti in rovere, nuova cucina, frigorifero per i vini, forno a microonde, ripiani in pietra, coperture domotizzate personalizzate, porte scorrevoli che conducono a un ampio cortile. La casa di Chiara Ferragni in vendita a Los Angeles punta sul comfort in modo estremamente suggestivo come si legge sull’annuncio: Goditi il tuo tè sul ponte fuori dalla cucina o intrattieni i tuoi ospiti nella grande sala di grandi dimensioni. La master suite comprende un ampio bagno con vasca da bagno, carta da parati personalizzata, piastrelle in marmo, infissi moderni di fascia alta, un’ampia cabina armadio e bellissime porte francesi che conducono al ponte.

Un lungo vialetto recintato offre spazio per più auto, consentendo di utilizzare lo spazio del garage separato come una grande stanza a volta! Nuovo impianto elettrico, idraulico, HVAC a 2 zone, scaldabagno e tetto senza cisterna. La semplicità nello stile e la connettività con l’ambiente circostante creano il flusso di aria fresca e luce naturale sia all’interno che all’esterno. Dalla vendita della casa di Los Angeles di Chiara Ferragni dal valore di oltre due milioni di euro si vocifera che i Ferragnez possano comprare una villa sul lago di Como proprio come George Clooney