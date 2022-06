Christian de Sica chi è la madre e la storia con Vittorio

- Advertisement -

Scopriamo chi era Maria Mercader, la madre di Christian De Sica e moglie di Vittorio e i dettagli della storia d’amore col grande cineasta.

La storia del cinema italiano è piena di dinastie e tra queste spicca sicuramente quella De Sica. Vittorio De Sica è stato uno dei grandi protagonisti di un periodo d’oro del cinema italiano come quello del neorealismo, mentre il figlio Christian ha ripercorso le orme del padre, imponendosi soprattutto nel genere della commedia. Due grandi protagonisti del cinema quindi, ma andiamo a scoprire chi è stata la moglie di Vittorio e madre di Christian: Maria Mercader, un’attrice anche lei dalla vita veramente incredibile.

Christian De Sica: chi è la madre

La madre di Christian De Sica era Maria Mercader, attrice anche lei, nata in Catalogna nel 1918. Sua madre è stata una guerrigliera spagnola e una spia sovietica, mentre suo fratello Ramon è stato accusato di aver ucciso Lev Trotsky in Messico, su ordine proprio del leader sovietico Stalin. Maria è arrivata in Italia col sogno di fare l’attrice, mestiere intrapreso in Spagna. Inizia dunque a muovere i primi passi nel cinema italiano e nel 1942 incontra Vittorio De Sica sul set del film Un garibaldino al convento. L’uomo era sposato con Giuditta Rissone, ma ha divorziato e ha sposato Maria nel 1959 in Messico, anche se il matrimonio non è stato mai riconosciuto in Italia. I due si sposarono poi nuovamente nel 1968 a Parigi così riuscirono ad ottenere la cittadinanza francese.

Maria e Vittorio hanno avuto due figli: il primo, Manuel, nato nel 1949 e venuto a mancare nel 2014. Il secondo è invece Christian, che ha reso anche Maria nonna con la nascita dei suoi figli. Maria Mercader poi è venuta a mancare nel gennaio 2011 e le sue spoglie riposano a Roma, all’interno del Cimitero Monumentale del Verano.