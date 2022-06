Edoardo Tavassi asfalta Mercedesz Henger con parole infuocate

- Advertisement -

Edoardo Tavassi ieri sera alla finale dell’Isola dei Famosi non ha risparmiato critiche a Mercedes Henger con parole forti

Edoardo Tavassi ieri sera alla finale dell’Isola dei Famosi 2022 non le ha mandate di certo a dire ai suoi ex naufraghi e non ha risparmiato nemmeno la sua forse fiamma Mercedes Henger. Se, nonostante la mancanza di fiducia e la scelta di non fare coppia in Honduras il fratello di Guendalina, aveva lasciato intuire una certa attrazione per la bella figlia di Eva Henger, con il suo ritorno in Italia qualcosa è cambiato.

Forse ha visto qualche video che non gli è piaciuto della figlia di Riccardo Schicchi, forse con lontano dagli stenti di Cayo Cochinos si è reso conto che forse anche lontano dalle telecamere non è il caso di lasciarsi andare alla passione. Così mentre Mercedesz si disperava per il ritiro causa infortunio al ginocchio di Edoardo Tavassi e sopratutto mentre nella clip celebrativa della finale di ieri sera dell’Isola dei Famosi la Henger parlava della sua voglia d’amore, il fratello di Guendalina non le ha dedicato dolci parole. Entriamo nel dettaglio. È il momento per la figlia di Eva Henger, dopo aver vinto la prova del fango, di scegliere chi mandare al televoto. La bionda influencer ha litigato tutta la settimana con Maria Laura De Vitis e tutti si aspettavano che mandasse lei allo scontro per l’eliminazione. Invece a sopresa Mercedesz ha mandato al televoto flash Luca Daffrè.

Vladimir Luxuria da opinionista l’ha criticata dicendo che è stata una scelta di pura strategia. La Henger ha replicato dicendo che non ha cambiato idea e che ritiene sempre non sincera la vincitrice de La Pupa e il Secchione ma che l’ha salvata per sdebitarsi del fatto che Maria Laura De Vitis l’ha salvata spesso. Ilary Blasi ha pungolato Edoardo Tavassi chiedendogli un parere: il fratello di Guendalina è stato sincero, non si è nascosto. L’ex di Diana del Bufalo ha dato ragione a Vladimir Luxuria definendola un’opinionista che non ne sbaglia una. Di fatto ha dato così a Mercedesz della falsa e della stratega.