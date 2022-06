Enrico Bertolino chi è moglie Edna Galvao madre di sua figlia

- Advertisement -

Scopriamo chi è Edna Galvao, la moglie di Enrico Bertolino e madre della figlia del noto comico.

Enrico Bertolino è sicuramente uno dei comici più amati e seguiti del mondo dello spettacolo. Nato a Milano il 4 luglio 1960, la sua è stata una carriera molto lunga, tra spettacoli e programmi televisivi e molte apparizioni sul grande schermo che hanno sancito il grande successo del comico milanese. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Andiamo a scoprire chi è la moglie Edna Galvao.

Chi e Edna Galvao

La vita privata di Enrico Bertolino rimane avvolta nel mistero. Sappiamo che il comico è sposato da diversi anni con una donna di nome Edna Galvao, ma su di lei non sono disponibili moltissime notizie. Non sappiamo quando è nata, ma sappiamo che ha origini brasiliane, come s’intuisce dal suo cognome. Edna ed Enrico vivono a Milano e nel 2010 la donna ha dato alla luce Sofia, la ploro prima figlia. Per il resto, intorno a Edna Galvao rimane alto il mistero, la donna non è nemmeno presente sui social e quindi non è possibile scoprire granché sulla sua vita quotidiana.

Edna ed Enrico stanno insieme da anni e hanno anche condiviso diverse iniziative. Nel 2004 la coppia ha dato vita all’Associazione Vida a Pitininga Onlus, un’associazione che si occupa di aiutare le famiglie di una piccola comunità di pescatori che si trova nel nord-est del Brasile. I due hanno deciso di fondare questa onlus perché hanno scoperto questo villaggio mentre cercavano una casa per le vacanze e sono entrati in contatto con la popolazione locale.

Un modo per omaggiare le radici della donna dunque, che evidentemente ha mantenuto un importante legame col suo paese d’origine. Il sostegno di Enrico al paese della moglie è una testimonianza della profondità del legame tra marito e moglie.