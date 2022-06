Eva Henger e Mercedesz perché hanno litigato

- Advertisement -

Eva Henger e Mercedesz sembrano aver fatto pace all’Isola dei Famosi dopo due anni. Perché mamma e figlia hanno litigato? La risposta

Eva Henger e sua figlia Mercedesz ieri sera alla finale dell’Isola dei Famosi 2022 hanno fatto pace e subito viene da chiedersi ma perché mamma attrice e figlia naufraga hanno litigato? Per la risposta sulla lite tra la star ungherese e l’influencer bisogna fare un passo indietro. L’episodio che ha portato le Henger a non parlarsi per due anni fa riferimento al dicembre del 2019. Mercedesz a Domenica Live rivelò che il suo padre biologico non era Riccardo Schicchi.

La reazione di sua madre Eva fu furiosa, definì la dichiarazione di cattivo gusto e che suo papà Schicchi sarebbe morto una seconda volta per il dispiacere dopo che la figlia aveva parlato in tv della questione padre biologico. Comportamento che a mamma Henger non è andato giù tanto quanto alla figlia le sue dure parole. Non solo gli appassionati di gossip ricordano anche che prima di questa goccia che ha fatto traboccare il vaso, i rapporti tra Eva Henger e Mercedesz non erano così idilliaci per via dell’ex fidanzato della giovane Lucas Peracchi mal visto dall’attrice ungherese.

Senza tanti giri di parole la bionda sex simbol a Domenica Live accusò l’ex tronista di picchiare sua figlia con cui aveva a suo dire un rapporto tossico e di eccessiva gelosia. Dunque possiamo dire che Eva Henger e Mercedesz hanno litigato per la questione Lucas Peracchi poi archiviata e hanno raffreddato il rapporto dopo la rivelazione della quarta classificata all’Isola dei Famosi 2022 sul suo padre biologico.