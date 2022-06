Gabriele Vagnato chi è conduttore di Love MI legato a Fedez

- Advertisement -

Gabriele Vagnato è il conduttore del concerto Love MI insieme ad Aurora Ramazzotti e Elenoire Casalegno. Una scoperta per la grande serata organizzata da Fedez e J Ax.

È arrivato uno dei momenti più attesi dell’estate: il Love MI, il grande concerto milanese organizzato da Fedez e J Ax. Il Ferragnez e il rapper di Maria Salvador si sono ritrovati dopo cinque anni di lontananza e hanno organizzato questo grandioso concerto per Milano con in scaletta alcuni dei più importanti cantanti del momento. A portare avanti la serata insieme ad Aurora Ramazzotti ed Elenoire Casalegno la rivelazione Gabriele Vagnato conduttore maschile del Love MI.

Chi è Gabriele Vagnato

Gabriele Vagnato a 22 anni di età è una giovanissima star del web. Nato ad Asti l’8 febbraio del 2001, è cresciuto in Calabria, per la precisione a Catanzaro, e sin da piccolo si è avvicinato al mondo della comicità. Ha iniziato da presto a cercare un proprio pubblico: il digital creator nel 2015 ha aperto il proprio canale YouTube, che oggi conta quasi 800.000 iscritti. Dopo i primi anni di rodaggio, Vagnato ha sempre più preso piede sul web, soprattutto grazie al suo programma L’interrogazione, in cui intrattiene gli spettatori con interviste, musica e comicità.

Gabriele Vagnato ha esportato la propria attività anche fuori dal web, girando per molti centri commerciali con degli eventi e delle challenge ed iniziando a esibirsi in diversi festival. Nel 2019 l’influencer ha pubblicato anche il suo primo libro, intitolato La mia vita è una sfiga, sarà per la prossima. Negli ultimi due anni il conduttore di Love Mi è stato protagonista di molte iniziative ed eventi, pubblicando anche il suo primo cortometraggio: Natale alla fine del mondo.

Arriviamo così al 2022, anno veramente decisivo per Gabriele Vagnato. Il ragazzo ha l’occasione di fare l’inviato al Festival di Sanremo per TikTok ed è alla guida di #SEGUIMI, un raduno per i giovani organizzato direttamente da Papa Francesco e tenutosi in Piazza San Pietro a Roma. Ora, per il creator calabrese è arrivato il momento di condurre anche un altro grande evento come il Love MI, il grande concertone organizzato da J Ax e Fedez in Piazza Duomo a Milano, in cui il tiktoker affiancherà Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti alla conduzione.

Gabriele Vagnato e il legame con Fedez

Gabriele Vagnato è stato fortemente voluto sul palco del Love Mi probabilmente da Fedez. L’inviato nel backstage e nel pubblico ha infatti già collaborato con il marito di Chiara Ferragni. Il legame con il rapper de la Dolce Vita nasce a Milano tre anni fa. Non c’era ancora il covid e la possibilità di fare pubbliche relazioni era all’ordine del giorno nel capoluogo lombardo. È da questa vivacità artistica che nasce il programma YouTube del tiktoker calabrese dal nome l’interrogazione. Per questo format virale Gabriele Vagnato conosce Fedez insieme ad Achille Lauro. Dopo l’intervista, con dei tempi perfetti per il web, il Ferragnez punta sul talento del digital creator e nasce Drime Hit social concert una live di due ore diventata un successo. Lo YouTuber e oggi inviato nel pubblico a Piazza Duomo per il concerto di Love Mi organizzato dal rapper di Bimbi per strada insieme a J Ax ha ritrovato così chi ha creduto in lui fin dall’inizio della sua carriera.