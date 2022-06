Lil Tjay come sta il rapper dopo la sparatoria

- Advertisement -

Lil Tjay è stato ricoverato in ospedale dopo una sparatoria in un centro commerciale del New Jersey. Come sta il rapper di Resume

Dopo aver subito diverse ferite da arma da fuoco, le condizioni di salute del rapper americano Tione Jayden Merritt, conosciuto come Lil Tjay, hanno preoccupato i fan che sui social media continuano a mandare messaggi. Sono tanti i timori che arrivano sulla scia di speculazioni ampiamente diffuse, secondo cui Lil Tjay è stato lasciato cerebralmente morto e rimarrà paralizzato per il resto della sua vita dopo essere stato colpito sette volte. Lil Tjay, 21 anni, è stato ferito a Edgewater, nel New Jersey, il 22 giugno.

Il rapper di New York è stato trovato con diverse ferite da arma da fuoco e fonti hanno detto a TMZ che è stato operato d’urgenza. Mentre l’entità delle sue ferite è rimasta sconosciuta, gli utenti dei social media hanno ipotizzato che la star della musica fosse paralizzata. Ma come sta Lil Tjay? È questa la domanda che si fanno i fan del rapper. Un tweet del 25 giugno diffuso senza verifica delle fonti affermava che un medico aveva spiegato che Lil Tjay resterà paralizzato per il resto della sua vita. Il post infondato diceva: “Non è in grado di muovere la parte superiore del corpo. Ha anche solo il 15% di possibilità di sopravvivere all’attacco. Prega per Lil Tjay.

Lil Tjay come sta realmente? Le condizioni

Il post non citava alcuna fonte e non includeva una dichiarazione del rappresentante di Lil Tjay, aspetti che hanno alimentato il panico tra gli utenti. Le voci sono state smentite quando una fonte ha detto a TMZ che il rapper “sembra che stia meglio”. Lil Tjay era privo di sensi dopo l’intervento chirurgico ed era stata programmata una TAC per saperne di più sulle sue condizioni. È stato inoltre dedotto che il rapper aveva mostrato alcuni movimenti alle gambe, ma non sono stati svelati altri dettagli.

L’ufficio del procuratore della contea di Bergen, in un tweet, ha affermato che la vittima era “critica ma stabile”. Il tweet annunciava anche l’arresto di colui che avrebbe sparato a Lil Tjay e ora è accusato di tentato omicidio e rapina a mano armata. Altre 2 persone sono accusate di detenzione illegale di arma”. Da quel momento i fan del cantautore hanno twittato chiedendo ulteriori chiarimenti ma non ci sono più notizie sulle condizioni di Lil Tjay. La sua famiglia e i suoi amici non hanno diffuso aggiornamenti sulle condizoni del ragazzo.

Lil Tjay è stato ricoverato in condizioni stabili dopo una sparatoria avvenuta in un centro commerciale poco dopo la mezzanotte di mercoledì 22 giugno 2022. Tjay ha riportato “più ferite da arma da fuoco” secondo la polizia Il rapper ha subito un intervento chirurgico d’urgenza dopo l’attacco, secondo TMZ. Mohamed Konate è stato accusato di tentato omicidio, rapina a mano armata e reati con armi in relazione alla sparatoria. Anche gli amici di Tjay, Jeffrey Valdez e Antoine Boyd, sono stati arrestati e accusati di possesso illegale di armi di secondo grado. Il cantautore è salito alla ribalta nel 2018 con la sua canzone “Resume” e nello stesso anno ha firmato per la Columbia Records. L’album di debutto in studio di Lil TJay, True 2 Myself, è stato pubblicato nel 2019.