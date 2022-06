Mary Mara chi era l’attrice di Lost causa morte un dramma

- Advertisement -

Mary Mara è morta giovane e all’improvviso. Ripercorriamo la carriera dell’artista e la causa della morte su cui c’è molto da indagare

Mary Mara star delle serie tv americane anni 90 é morta a 61 anni di età, giovanissima. Pare che l’attrice statunitense non avesse alcuna malattia e che fosse in perfetta salute per questo la notizia della morte del noto volto della tv a stelle e strisce ha sconvolto l’opinione pubblica. A dare la triste notizia e a confermare l’ufficialità del decesso i vertici delle forze dell’ordine newyorkesi con un comunicato. Stando a quanto trapela la causa della morte di Mary Mara è per annegamento.



L’interprete dell’ispettore Bryn Carson in Nash Bridge si sarebbe allontanata dalla casa al mare di sua sorella per fare un bagno un fiume, verosimilmente il San Lorenzo. Colpa forse della corrente o di un mulinello tipico del corso dei fiumi Mary Mara nuotando avrebbe iniziato a bere acqua fino a morire annegata alle 20.10 di ieri sera lunedì 27 giugno. Si attende il risultato dell‘autopsia per confermare ciò che emerge dalle prime indagini sulle cause della morte dell’attrice statunitense.

Mary Mara chi era e che serie ha fatto

La data di nascita di Mary Mara è il 1960. È venuta alla luce a New York, precisamente nella cittadina di Syracuse. Dal cognome pare che gli avi del futuro volto di ER avessero origini italiane, nel dettaglio sarde ma non è mai stato ufficializzato dall’attrice. Fin da giovanissima inizia a recitare e a studiare l’arte della commedia in diverse scuole locali amatoriali. Finito il college l’aspirante stella morta per annegamento frequenta la prestigiosa università di Yale.



La prima volta davanti una telecamera dell’interprete dell’ispettore Bryn Carson in Nash Bridge è in televisione con il film Delitto al Central Park, quando aveva 29 anni. La carriera di Mary Mara da quella pellicola per la tv decolla arrivando a recitare in quasi cento lavoro tra film e serie cult americane anni ‘90. Dove avete già visto l’attrice statunitense? Mary Mara come serie tv ha fatto la malata Loretta Sweet in ER– Medici in prima linea per poi prestare il volto, come detto, alla Carson in Nash Bridge, a Lost e Ray Donovan. La Mara ha poi recitato Criminal Minds, Dexter, Ally McBeal, Tutti gli uomini del presidente e Law e Order.

Come film l’attrice statunitense ha fatto con Sandra Bullock Pozione d’amore. Dal 2020 il volto di ER è tornata a vivere nel suo paese d’origine e si è dedicata al teatro, recitando accanto a Jeff Goldblum e Michelle Pfeiffer. La vita privata di Mary Mara morta per annegamento era avvolta dalla privacy. Mary Mara era sposata, suo marito è George Mara di lavoro imprenditore che ha una figlia, Katie, avuta da una precedente relazione. L’attrice di Lost aveva due sorelle Martha e Susan e un nipote, Christopher.