Melissa Satta chi è Mattia Rivetti fidanzato aspirante papà

Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta ha ritrovato l’amore. Chi è Mattia Rivetti il fidanzato della showgirl

Con una foto su Instagram Melissa Satta ha ufficializzato la sua nuova relazione. Il fidanzato della showgirl è Mattia Rivetti e arriva dopo la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng. Già in precedenza l’ex velina di Striscia la Notizia aveva raccontato di aver superato il periodo difficile dovuto alla rottura con il calciatore dopo undici anni di amore e di aver ritrovato l’amore. Ha atteso però di far conoscere Mattia Rivetti alla famiglia e al figlio Maddox, nato dalla relazione con Boateng.

Mattia Rivetti è il fidanzato di Melissa Satta. Nato nel 1988 ha 34 anni di età ed è imprenditore. Nipote di Carlo Rivetti, Mattia fa parte dell’azienda di famiglia, la Sportswear Company Spa acquistata da Moncler che ha anche acquisito l’altro brand Stone Island. Dalla cessione la società della famiglia di Mattia Rivetti ha ottenuto il 3,92% del capitale di Moncler che fattura almeno 1,4 miliardi l’anno. La famiglia Rivetti è famosa nel settore dell’abbigliamento per l’intuizione di Giuseppe Rivetti, antenato di Mattia, di unire la gomma e la lana.

Nel corso degli anni ha collaborato con Valentino e ha creato il brand Stone Island aumentando il suo peso nel settore a livello internazionale. Attualmente Mattia Rivetti, fidanzato di Melissa Satta, possiede quasi il 20% delle azioni dell’azienda di famiglia. Si conosce poco della vita privata del fidanzato di Melissa Satta, il suo account Instagram conta oltre ventimila followers e nella bio rimanda all’account ufficiale di Stone Island. Ciò che è certo è che Melissa Satta ha avuto fin da subito le idee chiare sulla relazione e in una recente intervista a Verissimo ha spiegato di desiderare di avere un altro figlio. “È un pochino più giovane di me, gli lascio tutto il tempo necessario, ma non nego che in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia” ha spiegato il volto di Sky Sport.