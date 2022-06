Peccato e seduzione tv 8 trama e come finisce senza spoiler

- Advertisement -

Peccato e seduzione è un film in onda spesso su tv8. La trama e il cast, solo se volete come finisce. No spoiler (se non vuoi) sul finale del thriller

Peccato e seduzione su Tv 8 o in streaming è un film giallo a tinte horror perfetto per chi vuole fare pausa e rilassarsi con un po’ di leggerezza senza rinunciare all’adrenalina. Il titolo originale è Do Not Be Deveiced, è una pellicola americana del 2018 che è stata tagliata appositamente per essere più breve per il canale 8 del digitale terreste. Il film è stato girato interamente a Los Angeles sia gli interni che gli esterni. La trama di Peccato e seduzione su Tv 8 è bella intricata e appassionante.



Leslie è la bionda e bella pastore della Chiesa anglicana del suo paese. Il suo motto è quello di aiutare sempre chi ha bisogno e per questi tutta la comunità l’adora. Come ben sapete i pastori anglicani possono avere un coniuge e la splendida Leslie ha un fidanzato che ricambia il suo amore, l’uomo perfetto che accetta di essere trascurato affinché lei si dedichi all’attività pastorale. A rovinare questo bel quadretto lo psicopatico nuovo parrocchiano Garrett che si avvicina alla bionda protagonista della trama di Peccato e seduzione con la scusa di avere consigli per risolvere i suoi problemi coniugali con la moglie Emma.

L’uomo si rivela morboso e John se ne accorge, iniziando a indagare sulla scomparsa della dolce metà di Garret scoprendo il suo segreto. Solo se vuoi scoprire il finale di Peccato e Seduzione film di tv 8 continua a leggere.

Peccato e seduzione tv 8 come finisce

Peccato e seduzione finisce con un escalation di eventi in pieno stile thriller americano. Ovviamente Garret ha ucciso sua moglie e inizia a perseguitare Leslie. Invita a cena la donna e poi inizia a curiosare nella sua vita personale. Le ruba anche il cellulare dal suo ufficio. John li vede al ristorante ed è arrabbiato con la fidanzata per aver oltrepassato il limite e aver agito in modo inappropriato. Lei non la vede in questo modo.

Nancy per indagare trova a sorpresa una foto incorniciata di Gareth e Leslie a casa dell’uomo che la score afferra un mestolo, inizia a parlare dei versetti della Bibbia e la uccide. Leslie rivede ancora lo psicopatico, parla dei suoi anni al college quando era una festaiola che è stata instradata alla Bibbia della sua coinquilina. Solo successivamente si è iscritta al seminario. Gareth è così commosso dalla storia che la bacia. Leslie lo caccia via e avviene l’irreparabile.

Nel cuore della notte, avviene un’irruzione in chiesa. La protagonista di Peccato e seduzione si Tv8 riceve una chiamata e va a controllare. Mentre è lì, prega Dio di perdonarla per i suoi errori con Gareth. L’uomo è dietro le sue spalle e ascolta in silenzio. Ora arriva finalmente la scena finale del film.

Leslie consola Gareth un’ultima volta e lo spinge a dirle dove si trova Emma. Le dice che è a una conferenza di lavoro ma è l’anglicana è preoccupata che il marito abbia ucciso la moglie e chiama John. A questo punto il pazzo esce allo scoperto e lo colpisce in faccia con un piede di porco.

Con John che non risponde alle sue chiamate, Leslie va lei stessa a casa di Emma e Gareth. Trova la chiave del nascondiglio ed entra. Vede la valigia vuota della donna e la borsa piena. Trova anche un biglietto aereo che non è stato utilizzato. Mentre sta curiosando non si rende conto che Gareth è tornato. Cerca di sgattaiolare fuori ma fa cadere la valigia. Alla fine chiede all’uomo di incontrarla in chiesa per parlare della loro relazione.

Mentre Gareth la aspetta in chiesa, Leslie si intrufola nel suo fienile e trova Nancy esanime. L’uomo si presenta all’ultimo appuntamento del film e ammette di aver ucciso Emma. Leslie afferra una pala e cerca di proteggersi, ma è inutilmente viene messa fuori combattimento da Gareth.

Leslie si sveglia legata a una sedia in mezzo alla chiesa. Indossa un abito da sposa e Gareth sta cercando di sposarla. Lui propone, e mentre lo fa, ma Nancy è viva (che ora indossa anche abiti da cerimonia?) cerca di slegarsi. Gareth dice a Leslie che la ragione per cui la vuole è che è la donna più pura che potesse avere, un pastore! Anche John è lì ed è legato a una sedia, Gareth lo costringe a eseguire la cerimonia sotto la minaccia di un coltello.

Mentre Gareth e John stanno litigando, Nancy si libera e slega anche Leslie. Corrono per la chiesa, cercando di allontanarsi da Gareth. Sul balcone l’uomo trova la protagonista e quasi la strangola a morte. L’amica dell’anglicana viene in loro soccorso e colpisce Gareth con una scopa facendolo cadere a morte dal balcone.

Peccato e seduzione su tv8 finisce con un salto a tre mesi dopo, Leslie indossa un nuovo abito da sposa e in quella stessa Chiesa dove ha rischiato di morire vengono celebrate le nozze dell’uomo della sua vita.