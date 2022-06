Un’estate da ricordare trama e come finisce senza spoiler

- Advertisement -

Un’estate da ricordare tratto dall’omonimo libro è un film romantico e leggero con una trama che fa sognare. Come finisce senza spoiler

Un’estate da ricordare la vorremo tutti e a ricordacelo c’è la trama del film spesso ok onda su tv 8 tratto dall’omonimo libro di successo. La pellicola visibile anche in streaming è stata girata in una location da sogno un resort alle Figi. In realtà il resort che si vede nelle immagini è stato ricostruito per le riprese nella magica Yanuca Island. La trama del film Un’estate da ricordare è particolarmente romantica.

Jessica Martin (Catherine Bell) adora essere una dottoressa di pronto soccorso, ma le lunghe ore le permettono di trascorrere poco tempo con sua figlia Ava (Samantha MacGillvray). Per fortuna è arrivata una vacanza tanto necessaria alle Fiji e Jessica spera che il viaggio dia loro tempo di qualità e porti Ava fuori dal suo guscio. Jessica è anche desiderosa di ritrovare il senso di calma che lei e il suo defunto marito avevano sull’isola. La pace interiore unica, nota alla gente del posto come maravu, è una serenità che non provava da un’eternità.

Ma la ricerca della tranquillità di Jessica viene gravemente interrotta al primo giorno di resort con delle martellate fuori dalla sua suite. Qui la trama di Un’estate da ricordare decolla. Un operaio sta installando un’amaca e, sebbene sia incantata dall’aspetto seducente dell’uomo, Jessica gli chiede di finire domani quando lei e Ava saranno fuori dalla stanza.



Mostrando un sorriso smagliante informa Jessica che in realtà è un comproprietario del resort dal nome Will(Cameron Mathison) e le offre un ap grade gratuito per farsi perdonare per il rumore. Ma il giorno dopo è di nuovo al lavoro e spingendo un carrello per la manutenzione disturba Jessica che sta cercando di vivere un momento Zen su una panchina appartata dove una volta si divertiva con suo marito.

Profondamente in imbarazzo, Will cerca di scappare e la vedova non può fare a meno di ridere sentendosi presa dall’uomo. Nonostante il loro strano inizio , i due potrebbero cedere all’attrazione se solo Jessica non avesse già incontrato Trevor (Paul O’Brien), un’affascinante chirurgo che soggiorna presso il resort. Questa è la trama di Un’estate da ricordare fermatevi qui se non volete spoiler su come finisce.

Un’estate da ricordare come finisce

Verso il finale Jessica sembra in qualche modo continuare a imbattersi in Will e mentre Ava prende una lezione di paddleboard, lo vede durante un’escursione. Anche se è il suo giorno libero, si offre di portarla su un sentiero speciale nella giungla, a patto che lei segua la sua unica regola: essere spontanea e non comportarsi come un ospite. Facendo del suo meglio per “rilassarsi”, Jessica finisce per passare dei momenti magici, incantata da una cascata ruggente e sente la scintilla tra loro quando scivola sulle rocce e Will la prende.

Il giorno successivo, incontrando Trevor per una passeggiata a cavallo, Jessica e Ava vanno alle scuderie dove Will le sta aspettando. Trevor però inciampa su una radice di banano, tagliandosi la mano. Ava e sua madre hanno così del tempo solo per loro, si rilassano in piscina fino a quando Jessica non rivela di essere pronta per una promozione, sconvolgendo Ava, che sa che le ore di lavoro sua madre aumenteranno.

Dopo un’escursione alla barriera corallina Will regala a Jessica una roccia a forma di cuore, indicando che le parole con cui viveva una volta – “No Dating Guests” – non si applicano a Jessica, che non può negare che anche Will abbia catturato il suo cuore. Peccato che la sua amica a casa abbia avuto un travaglio improvviso e Jessica e Ava debbano interrompere le loro vacanze. Nessuno dei due è pronto a partire e Jessica di certo non è pronta a decidere sulla sua promozione. Un’estate da ricordare finisce dunque con un’affascinante cambio vita: Jessica sceglie Will, lascia il lavoro e si traferisce alle Fiji con la sua amata Ava.