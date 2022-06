Christian Monaldi Luca di modalità aereo oggi: dove lo hai già visto?

- Advertisement -

Christian Monaldi è l’attore che interpreta Luca in modalità aereo. Di sicuro lo hai già visto con Diana del Bufalo e in una fiction Mediaset. La filmografia nel curriculum dell’attore

Christian Monaldi è tra i protagonisti di Modalità aereo, film del 2019 diretto da Fausto Brizzi con protagonisti Lillo, Paolo Ruffini e Dino Abbrescia. L’attore interpreta il ruolo del piccolo Luca. Nonostante la giovane età è già un volto noto dello spettacolo, lo abbiamo visto già in diverse altre produzioni molto famose.

Il bambino più famoso della storia del teatro è Peppiniello di Miseria e Nobiltà, film di Totò tratto dalla nota commedia di Eduardo Scarpetta. Sapete perché? Quel ragazzino che pronuncia sempre la battuta “Vincenzo me pat a me” è niente meno che Luca De Filippo, figlio del genio Edoardo nonché nipote illegittimo proprio dello stesso Scarpetta. Cosa c’entra vi starete chiedendo. Anche nel caso del bambino di Luca di Modalità aereo c’è da stupirsi.

Christian Monaldi chi è: che film ha fatto

Christian Monaldi è un giovanissimo attore ma vanta già una filmografia di tutto rispetto. Luca di Modalità aereo è nato nel 2006 a Ladispoli. Sin da piccolo è stato spinto nel mondo della recitazione dai suoi genitori e si è subito imposto con ruoli importanti nel piccolo schermo. Christian è balzato agli onori delle cronache soprattutto per il ruolo di Leonardino in Squadra Antimafia e nella serie su Rosy Abate, diventando noto a milioni di italiani che hanno visto le due fiction. Non solo.

Luca di Modalità aereo è lo stesso attore ha poi ottenuto la notorietà definitiva grazie alla partecipazione alla sesta stagione di Che Dio ci aiuti, la serie su Rai 1 con Elena Sofia Ricci. Monaldi è il piccolo Edo e il bambino prodigio ha confermato le sue incredibili capacità. In televisione abbiamo visto l’attore anche nella seconda stagione di Non dirlo al mio capo e le sue doti gli hanno garantito anche il riconoscimento del premio Baracca Coverciano nel 2019.

Un vero e proprio astro nascente Christian nel mondo del cinema dunque, che ritroviamo nel film Modalità aereo di Fausto Brizzi. Nella pellicola un ricco imprenditore parte per un lungo viaggio in aereo, ma perde il suo smartphone che viene raccolto da due inservienti che decidono di usarlo a loro piacimento, creando non pochi grattacapi al personaggio interpretato da Paolo Ruffini. Oltre a Modalità aereo, Monaldi ha recitato in La solita commedia: inferno, nel corto I miei supereroi e nel reboot di Altrimenti ci arrabbiamo.