Corinne Clery parentela con Alessandro Borghese? La verità

Corinne Clery e Alessandro Borghese sono parenti? Andiamo a scoprire tutta la verità dietro al loro presunto legame.

Corinne Clery è un volto molto noto della storia del cinema ma perché si parla di un legame con Alessandro Borghese? Nata a Parigi il 23 marzo 1950, l’attrice si è ritagliata un ruolo importante sul grande schermo, consacrandosi come la Bond girl Corinne Dufour in James Bond Agente 007 – Moonraker – Operazione spazio nel 1979 e lavorando poi principalmente in Italia.

Le sue origini francesi e il successo nel Bel Paese l’hanno accomunata a un’altra grande attrice come Barbara Bouchet, madre del famoso chef Alessandro Borghese. Ma c’è qualche legame di parentela tra quest’ultimo e l’attrice francese? Scopriamo tutta la verità.

Corinne Clery e Alessandro Borghese parenti? La verità

A dire il vero, non sussiste alcun legame di parentela tra i due è solo una fake news. Corinne Clery ha lavorato diverse volte con Barbara Bouchet, ma con lei e con suo figlio non c’è alcun legame di sangue. Da dove nasce allora questo dubbio? Probabilmente l’associazione tra Barbara e Corinne può aver tratto in inganno, così come il fatto che le due nel 2015 siano state insignite del premio Suocere dell’anno. Un riconoscimento che però non c’entra nulla col grado di parentela, ma è volto semplicemente a premiare la straordinaria carriera delle due donne, che sono state due grandi icone della commedia italiana negli anni ’70 e ’80.

Nessun legame di parentela dunque tra Corinne Clery e Alessandro Borghese. Tra Corinne e Barbara Bouchet c’è però un solido rapporto sia lavorativo che personale. Le due attrici, oltre ad aver dominato un periodo molto fortunato del cinema italiano, hanno anche lavorato insieme in diverse occasioni, tra cui anche nello spettacolo teatrale di successo Tre donne in cerca di guai, con l’aggiunta anche di Iva Zanicchi. Un legame profondo, che probabilmente ha tratto in inganno chi pensa che anche tra la Clery e Alessandro Borghese ci sia qualche grado di parentela.