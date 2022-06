Love Mi Fedez e Achille Lauro hanno litigato? Perché non c’era

- Advertisement -

Al Love Mi un grande assente. Al concerto organizzato a Milano da Fedez e J-Ax non c’era Achille Lauro: la verità sul presunto litigio.

Non è certamente passata inosservata l’assenza di Achille Lauro al Love MI, il grande concerto organizzato da Fedez e J Ax per celebrare la loro reunion. Un’assenza balzata agli occhi soprattutto quando sul palco è salita Orietta Berti per accompagnare Fedez nell’esibizione di Mille, la hit estiva realizzata lo scorso anno proprio insieme al rapper romano.

Nel 2021 la canzone interpretata dal rapper con la voce di Fin che la barca va è stato il brano più ascoltato dell’estate, Achille Lauro è apparso accanto a Fedez in numerose occasioni ed esibizioni. È vero anche che i precedenti del Ferragnez con lo stesso J Ax e Fabio Rovazzi hanno scatenato i mal pensanti che hanno ipotizzato un litigio. Dunque Achille Lauro perché non c’era al Love Mi? Proviamo a fare luce.

Achille Lauro e Fedez hanno litigato? La situazione

Sembra non essere molto tranquilla la situazione tra Achille Lauro e Fedez secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia qualche mese fa, tra i due ci sarebbe potuto essere anche un litigio. Qualcosa si è rotto dopo che i due artisti non solo hanno realizzato insieme Mille, ma hanno anche condiviso le vacanze in Sardegna? Sempre Dagospia ha riportato a tal proposito che i due artisti qualche tempo dopo sono stati avvistati alla sfilata di Gucci alla Milano Fashion Week, ma si sono completamente evitati, non scambiandosi nemmeno un saluto.

Questa dunque la situazione illustrata qualche mese fa dopo di ché però non sono arrivate né conferme né smentite dai due diretti interessati, che quindi non hanno fatto luce sul loro rapporto. L’assenza di Achille Lauro ieri sera sul palco del Love MI ha riacceso i riflettori sulla questione, col web che ha ripreso a domandarsi se i due abbiano litigato. Sicuramente il fatto che il rapper romano non sia intervenuto al concerto è un indizio che fa pensare che qualcosa che non vada ci sia, ma finché non arriveranno conferme o smentite dai due diretti interessati, sarà impossibili conoscere la verità.

Ad interpretare Mille al posto di Achille Lauro J Ax con Orietta Berti. Il Love MI è stato un grande successo, con la presenza sul palco di moltissimi ospiti e l’attesissima reunion tra Fedez e il suo ritrovato amico di hit che hanno dominato il palco per circa un’ora, riportando in scena molti dei loro successi.